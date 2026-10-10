Ấn tượng chiến sĩ sao vuông

Giữa không gian rộn ràng âm nhạc và ánh sáng tại Quảng trường Hùng Vương, những chiến sĩ sao vuông từ các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La đã hội tụ và tỏa sáng. Qua từng phần tranh tài nảy lửa và giàu bản sắc tại Game show “Sắc màu Sao vuông” Quân khu 2, hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) vừa trẻ trung, gần gũi, vừa kiên cường. Không chỉ là sân chơi “Trí - Thể - Mỹ” độc đáo, chương trình còn khắc họa sinh động bản lĩnh, trí tuệ và nét đẹp văn hóa của những người chiến sĩ DQTV vùng đất Tây Bắc trong thời kỳ mới.

Đội thi Lửa thiêng Tân Trào đến từ Tuyên Quang.

Đến với Gameshow “Sắc màu Sao vuông” năm 2026, 4 đội tuyển tranh tài qua 4 phần thi nảy lửa: “Chào hỏi”, “Sao vuông thông thái”, “Sao vuông khỏe” và “Sao vuông tài năng”. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật DQTV, quốc phòng, quân sự; phản ánh kết quả xây dựng lực lượng, huấn luyện hoạt động của DQTV; góp phần giáo dục truyền thống quê hương, quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 2, bồi dưỡng lòng yêu nước, kiến thức quốc phòng, quân sự cho cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Đến với Gameshow “Sắc màu Sao vuông”, đội chủ nhà Phú Thọ có 7 thành viên đội chơi và 14 thành viên thuộc đội văn nghệ phụ họa các tiết mục sân khấu. Đội trưởng Vi Quốc Trọng - Chiến sĩ tự vệ, Ban chỉ huy quân sự Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Chuẩn bị cho chương trình, các thành viên đã nghiêm túc tổ chức luyện tập, xây dựng kịch bản các phần thi. Với phần thi chào hỏi và phần thi tài năng, nội dung ngắn gọn, làm nổi bật đặc trưng của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ và nét văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ nhưng cũng thể hiện được tài năng mang lại những ấn tượng cho Ban giám khảo và khán giả. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chuẩn bị tốt về thể lực, kiến thức cho những phần thi khác để mang lại kết quả cao nhất”.

Các đội tham gia Gameshow trong phần thi "Sao thông thái".

Thông qua các phần thi, với những màu sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương “Sắc màu Sao vuông” đã truyền tải một cách gần gũi, hấp dẫn các kiến thức pháp luật, quốc phòng - quân sự đến với đông đảo Nhân dân. Qua đó, thể hiện rõ hình ảnh người chiến sĩ DQTV thời kỳ mới: Có bản lĩnh chính trị, kiến thức, sức khỏe, đời sống tinh thần phong phú và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những cái tên mang đậm bản sắc: Đội Lạc Hồng (Phú Thọ), Đội Mây ngàn Fansipan (Lào Cai), Đội Lửa thiêng Tân Trào (Tuyên Quang), Đội Tây Tiến (Sơn La) đã khiến cho sân khấu Quảng trường Hùng Vương sôi động với những màn bứt phá, thể hiện tài năng, kiến thức, sức mạnh, sự khéo léo, tinh thần đồng đội.

Ở phần thi “Chào hỏi”, với hình thức sân khấu hóa chuyên nghiệp, các đội thi đã mang đến những điệu múa, lời ca, câu chào giàu bản sắc, khắc họa nên một bức tranh thu nhỏ về con người và văn hóa các dân tộc Tây Bắc, hòa quyện cùng niềm tự hào về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong phần thi “Sao vuông thông thái”: Thử thách kiến thức quốc phòng - an ninh, pháp luật và hiểu biết quê hương qua các câu hỏi tình huống sinh động bằng video trực quan. Sự chính xác, nhanh nhạy của các đội thi đã liên tục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng giòn giã từ hàng ngàn khán giả.

Tại phần thi “Sao vuông khỏe”, không khí chương trình được đẩy lên cao trào khi các chiến sĩ bước vào chuỗi thử thách vận động liên hoàn: Ném còn qua vòng, vận chuyển hòm đạn vượt rào chuông, đi cầu kiều thả cờ. Sức mạnh, sự khéo léo và tinh thần đồng đội đã được thể hiện trọn vẹn qua từng giây phút tranh tài căng thẳng.

Những chiến sĩ sao vuông thể hiện năng khiếu, tinh thần đồng đội qua các phần thi.

Chia sẻ về các phần thi đã trải qua, chiến sĩ dân quân Hà Thị Bồn, Ban Chỉ huy quân sự xã Long Cốc cho biết: “Mỗi phần thi đều thể hiện tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau, không chỉ là kiến thức sức khỏe mà là sự ăn ý, thấu hiểu, quyết tâm để giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được lựa chọn là thành viên trong đội thi của tỉnh, mang trên mình bộ quân phục DQTV đến với Gameshow vừa là niềm vui, vừa là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa trong quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở”.

Khép lại đêm thi là không gian nghệ thuật bùng nổ trong phần thi “Sao vuông tài năng”. Sắc xanh quân phục hòa quyện cùng trang phục dân tộc truyền thống trong những làn điệu dân ca, tấu nhạc cụ núi rừng và các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

Với các phần thi thể hiện ấn tượng, cảm xúc, những chiến sĩ sao vuông vùng Đất Tổ đã vượt qua các đội giành giải Nhất. Phần thưởng xứng đáng cho những ngày tập luyện vất vả, cho những giọt mồ hôi trên sân tập, cho những cố gắng, nỗ lực của toàn đội.

Gameshow “Sắc màu Sao vuông” không dừng lại ở một chương trình giao lưu, giải trí mà còn là bài học giáo dục truyền thống sâu sắc. Được tổ chức vào đúng dịp Quân khu 2 chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, chương trình càng có ý nghĩa. Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng DQTV Quân khu 2 luôn là lực lượng vũ trang quần chúng gắn bó máu thịt với Nhân dân, bám sát địa bàn, sẵn sàng xả thân vì bình yên của quê hương.

Khép lại hội thi, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV lại tiếp tục khơi dậy tinh thần không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi mảnh đất Tây Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Thu Hà