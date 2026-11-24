Xã Liên Châu hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 23/11, xã Liên Châu tổ chức giao lưu văn nghệ quần chúng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tham gia chương trình có 38 đơn vị đến từ các câu lạc bộ văn nghệ, khu dân cư và trường học trên địa bàn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn tại đêm giao lưu.

Tại đêm giao lưu có nhiều tiết mục văn nghệ với nhiều thể loại như đơn ca, tốp ca, múa phụ họa, dân vũ... Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung đặc sắc, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam. Chương trình mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân đến thưởng thức.

Lãnh đạo xã Liên Châu trao giải cho các tiết mục xuất sắc.

Thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa, chương trình tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, khu dân cư, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới Liên Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Văn Hải - Đặng Thưởng