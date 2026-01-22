Ảnh báo chí ngày 22/1/2026

Sáng 22/1/2026, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. Ảnh: TTXVN

Tối 21/1, Hà Nội bắn tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Màn pháo hoa tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo daihoidangtoanquoc.vn