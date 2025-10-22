Ảnh chân dung AI - “vũ khí” mới của người tìm việc

Không cần đến studio tốn kém, nhiều ứng viên dùng AI để tạo nhanh ảnh chân dung chuyên nghiệp nhằm thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Trong bối cảnh cạnh tranh việc làm và những tương tác đầu tiên chỉ diễn ra qua màn hình, một tấm ảnh chân dung đẹp có thể tạo sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, ảnh chân dung chuyên nghiệp tại Mỹ có thể tốn hàng trăm USD.

“Hồi tôi còn học ở Yale, một buổi chụp ảnh 15 phút cho sinh viên có giá 200 USD”, Melanie Fan, Giám đốc phát triển tại Plush, nền tảng tìm kiếm trực tuyến AI cho mua sắm cá nhân, chia sẻ. "Thực sự rất tốn kém. Quá trình gồm nhận ảnh, xử lý, chọn tấm ổn nhất, rồi gửi lại cho nhiếp ảnh gia chỉnh sửa".

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng, nhiều người tìm đến AI để làm đẹp tài khoản LinkedIn và hồ sơ xin việc.

Kỹ sư phần mềm Joelin sử dụng AI để chuyển ảnh đời thường (trái) thành ảnh chân dung chuyên nghiệp (phải). Ảnh: PhotoPacks.AI/EZ Newswire

Xu hướng này dẫn đến sự bùng nổ của các công cụ tạo chân dung AI như InstaHeadshots, PhotoPacksAI, HeadshotPro, Aragon AI. Chúng có thể hoàn thành một bức ảnh trong vài phút với giá chưa đến 50 USD. Người dùng chỉ cần tải ảnh selfie lên, chọn phông nền và nhận về hàng tá ảnh mà không cần trao đổi với nhiếp ảnh gia.

“Sau khi tôi thay ảnh LinkedIn, lượng tin nhắn và lời mời từ các công ty tăng gấp 3-4 lần trước kia”, Fan cho biết.

Theo khảo sát công bố tháng 1 của nền tảng tạo ảnh chân dung PhotoPacksAI và công ty nghiên cứu thị trường Harris Poll, tiến hành trên hơn 2.000 người trưởng thành tại Mỹ, 44% cho biết sẽ cân nhắc dùng AI để ảnh chuyên nghiệp hơn.

Canva, nền tảng thiết kế nổi tiếng, cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua khi cung cấp tính năng tương tự. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường việc làm của Canva năm 2024, 88% người tìm việc tin hình ảnh trực tuyến chỉn chu sẽ tác động đến quyết định tuyển dụng, tăng 45% so với năm trước đó.

Khảo sát năm 2024 của công ty phần mềm Ringover với 1.087 nhà tuyển dụng cũng cho thấy 76,5% thích ảnh chân dung do AI tạo ra hơn ảnh thật. Tuy nhiên, họ chỉ phát hiện đó là ảnh AI trong 39,5% trường hợp.

Bên cạnh đó, nhiều nhà tuyển dụng không trực tiếp xem xét hồ sơ ở giai đoạn đầu của quy trình ứng tuyển. Nghiên cứu năm 2025 của tổ chức nhân sự SHRM cho thấy 66% chuyên gia nhân sự dùng trí tuệ nhân tạo để soạn thảo bản mô tả công việc và 44% dùng công nghệ này để sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Một số hồ sơ xin việc nộp cho nhà tuyển dụng. Ảnh: korneevamaha/Envato

Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng của ảnh AI cũng đặt ra câu hỏi về đạo đức và lòng tin. Nhiều ứng viên lo ngại mình trông giả tạo, trong khi nhà tuyển dụng cảnh giác với những bức ảnh trông quá nhẵn mịn hoặc ảo, cho rằng tính chân thực vẫn quan trọng nhất.

“Việc dùng AI khá rủi ro”, Sam DeMase, chuyên gia của ZipRecruiter, nhận định. "Dù nhà tuyển dụng chấp nhận, một bức ảnh AI xấu sẽ khiến hầu hết mất thiện cảm. Ảnh AI kém chất lượng rất dễ nhận ra, bị coi là không chân thực và có thể làm giảm cơ hội được chọn của ứng viên".

Khảo sát của Ringover cho thấy 66% nhà tuyển dụng cảm thấy e ngại ứng viên nếu phát hiện ảnh của người đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. 88% cho rằng việc ứng viên dùng AI cần được công khai.

Theo người phát ngôn của mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, nền tảng cho phép sử dụng các công cụ như AI để cải thiện hoặc tạo ảnh đại diện, nhưng phải phản ánh đúng chân dung. “Ảnh không tuân thủ thỏa thuận hoặc chính sách cộng đồng của chúng tôi có thể bị xóa”, người này nói với CNBC.

Amber Collins, một người dùng ảnh chân dung AI, cảm thấy không hoàn toàn an tâm vì không phải ứng dụng nào cũng làm tốt, có thể xảy ra những lỗi ngớ ngẩn như “7 ngón tay, nửa chiếc vòng cổ”. Nhưng cuối cùng, Collins cho rằng lợi ích vẫn lớn hơn rủi ro.

"Bạn phải cân nhắc kỹ xem nên chi tiền vào đâu. Tôi không cần phô bày gương mặt quá nhiều, nhưng việc có vài bức ảnh đẹp, chỉn chu và chuyên nghiệp rất đáng giá", Collins nói.

Nguồn vnexpress.net