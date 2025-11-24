Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới. Cùng lúc, không khí lạnh tăng cường tràn xuống khiến Bắc Bộ bước vào đợt rét đầu mùa, vùng núi có nơi dưới 10°C.

Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 24/11, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Lúc 8h ngày 24/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5°N – 127,8°E, sức gió mạnh cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9.

Hệ thống này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới

Sáng 25/11: Áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực miền Trung Philippines, giữ cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Sáng 26/11: Tiến vào Biển Đông, vị trí khoảng 11,2°N – 117,6°E; có khả năng mạnh lên thành bão, đạt cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm:

Từ vĩ tuyến 9,5°N đến 13,5°N, phía Đông kinh tuyến 116°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

48–72 giờ tiếp theo

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15–20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Đêm 26–28/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc Trường Sa) có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 13, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ 25/11

Cũng trong ngày 24/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong 24–48 giờ tới.

Diễn biến trên đất liền

Chiều và đêm 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3–4, ven biển cấp 4–5.

Thời tiết các khu vực

Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ: Không mưa, từ 25/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15°C, vùng núi cao dưới 10°C.

Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; từ 25/11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13–15°C.

Dự báo nhiệt độ chi tiết

Đêm 24 – ngày 25/11:

Bắc Bộ: 14–17°C, vùng núi 11–14°C, có nơi dưới 10°C.

Bắc Trung Bộ: 17–19°C.

Đêm 25 – ngày 26/11:

Bắc Bộ: 12–15°C, vùng núi 10–12°C, có nơi dưới 10°C.

Bắc Trung Bộ: 13–16°C.

Gió mạnh trên biển do không khí lạnh

Từ chiều 24/11:

Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao 2–4m.

Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): Gió cấp 7, giật 8–9, biển động mạnh, sóng 4–6m.

Từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông: Gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8–9; sóng 3–5m.

Nguy cơ thiên tai kèm theo

Không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi trong ngày 24/11.

Nguy cơ xảy ra:

Ngập úng tại vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

Ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng trong những ngày rét.

Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Nguồn vov.vn