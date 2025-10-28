Quốc tế
ASEAN, Trung Quốc ký kết Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do

Ngày 28/10, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0), đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ thương mại song phương giữa ASEAN và nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (ngoài cùng, phải) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (ngoài cùng, trái) chứng kiến ký kết ACFTA 3.0.

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Zafrul Aziz, và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã ký Nghị định thư Nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Lễ ký kết được tổ chức ngay trước khi diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28. Buổi lễ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc, dựa trên hơn 20 năm quan hệ đối tác mạnh mẽ và cùng có lợi trong khuôn khổ ACFTA. ACFTA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên được thiết lập giữa ASEAN và đối tác bên ngoài, cũng như với Trung Quốc.

ASEAN, Trung Quốc ký kết Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28.

Hiệp định ban đầu, được ký kết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 vào tháng 11/2002; việc thiết lập đầy đủ Hiệp định Đối tác Kinh tế ASEAN - Trung Quốc vào tháng 1/2010 đã tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN - Trung Quốc. Nghị định thư Nâng cấp ACFTA 3.0 mới được ký kết sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, như kinh tế số và xanh, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

