Australia kéo dài thời gian hoạt động nhà máy điện than do lo ngại thiếu điện

Nhằm đảm bảo sự ổn định cho nguồn cung điện trong quá trình chuyển đổi năng lượng, Australia vừa quyết định kéo dài hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước này thêm 2 năm nữa. Đây là lần thứ 2 nhà máy nhiệt điện này được kéo dài thời gian hoạt động.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, công ty Năng lượng Origin cho biết, được sự đồng ý của Cơ quan Điều hành thị trường điện Australia, công ty này quyết định kéo dài hoạt động của nhà máy điện than Eraring thêm 2 năm nữa, tức là đến năm 2029.

Nhà máy điện than Eraring. Ảnh: Dean Sewell

Giám đốc điều hành công ty Origin Frank Calabria cho biết, trước khi đưa ra quyết định này họ đã cân nhắc một loạt các yếu tố gồm nhu cầu của khách hàng, điều kiện thị trường và vai trò của nhà máy điện Eraring trong hệ thống cung cấp năng lượng tại bang New South Wales. Việc kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy nhiệt điện Eraring sẽ tạo thêm thời gian để các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và truyền tải điện được hoàn thành và tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối điện năng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Eraring là nhà máy điện than lớn nhất vẫn đang hoạt động tại Australia với công suất gần 2.900 megawatt. Lượng điện mà nhà máy Eraring sản xuất đóng góp từ 18% đến 25% điện lưới của bang New South Wales.

Công ty năng lượng Origin từng lên kế hoạch đóng cửa nhà máy này vào năm 2025 khi Australia đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy vậy sau đó việc đóng cửa được kéo dài thêm 2 năm và đến giờ lại tiếp tục kéo dài thêm 2 năm nữa vì chính quyền bang New South Wales lo ngại nếu đóng cửa nhà máy này vào năm 2027 thì bang New South Wales sẽ thiếu điện.

Sau khi nhà máy Eraring đóng cửa, nơi này sẽ trở thành nơi đặt các pin lưu trữ năng lượng cỡ lớn. Dự kiến kế hoạch xây dựng cơ sở lưu trữ pin sẽ kết thúc vào năm 2031.

Nguồn VOV