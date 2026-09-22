Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận.

Cụ thể: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự: Bàn giao nguyên trạng 2 phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu công tác dân vận; trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí được giao trong dự toán năm 2026 tương ứng với nhiệm vụ và biên chế gắn với các đơn vị bàn giao.

Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu về công tác dân vận và danh mục các nhiệm vụ đang triển khai.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Việc bàn giao là nội dung cụ thể trong quá trình tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chủ trương của Trung ương; đồng thời là bước chuyển quan trọng trong tổ chức và phương thức thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt tinh thần “bàn giao việc, hồ sơ, trao cả kinh nghiệm và trách nhiệm tiếp nối”.

Ngay sau chuyển giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo và nắm bắt dư luận xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ký các biên bản bàn giao.

Đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu khẩn trương kiện toàn đầu mối, rõ người, rõ việc, đưa ngay các nhiệm vụ vào vận hành, tuyệt đối không để khoảng trống hay bị gián đoạn trong công tác dân vận. Việc tiếp nhận phải tuân thủ triệt để nguyên tắc “bàn giao đến đâu, chịu trách nhiệm và thực hiện ngay đến đó”.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn các xã, phường bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ cấp xã.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị bàn giao.

Đại biểu tham dự hội nghị đã chứng kiến lễ ký các biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Lê Hoàng