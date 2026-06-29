Bảo đảm nguồn nhân lực cho chính quyền cơ sở

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, vận hành thông suốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều địa phương đang đối diện với tình trạng thiếu cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), khiến áp lực công việc gia tăng. Việc bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khả Cửu tăng cường thêm cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nỗi lo thiếu nhân lực

Từ đầu giờ sáng, trong căn phòng làm việc rộng hơn 30m2, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khả Cửu tất bật xử lý công việc trên máy tính. Khung cảnh ấy trở nên quen thuộc kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Trần Thị Hương Giang - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khả Cửu cho biết: Theo biên chế, phòng chỉ có 3 người gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng và 1 chuyên viên, nhưng phải đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước ở 8 lĩnh vực. Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, địa phương phải trưng tập thêm 3 giáo viên và ký hợp đồng với 2 lao động nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thiếu cán bộ là khó khăn lớn nhất của xã Khả Cửu hiện nay. Sau khi sắp xếp bộ máy từ ngày 1/7/2025, Đảng ủy và UBND xã được giao 44 biên chế nhưng mới bố trí được 36 người. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm từ 2 - 3 vị trí, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc. Theo đồng chí Trần Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu, tình trạng thiếu cán bộ gây khó khăn trong bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực và sở trường của từng cán bộ, công chức. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí việc làm. Địa phương rất mong được bổ sung đủ số lượng CB,CC,VC còn thiếu ở các lĩnh vực Đảng, chính quyền, giáo dục và y tế với hơn 90 người.

Không chỉ xã Khả Cửu, tình trạng thiếu cán bộ cũng diễn ra tại nhiều địa phương. Như ở xã Lạc Sơn, tổng biên chế được giao là 103 người nhưng đến hết tháng 5/2026 mới có 70 người, thiếu 33 biên chế. Theo đánh giá của địa phương, do thiếu nhân lực, nhiều cán bộ, công chức phải đảm nhận cùng lúc nhiều lĩnh vực nên chất lượng công việc không cao.

Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn gặp tình trạng mất cân đối giữa các vị trí việc làm. Một số đơn vị thừa cán bộ nhưng khó điều động do không phù hợp chuyên môn, điều kiện đi lại... Trong khi đó, các lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế lại thiếu nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, ảnh hưởng đến hoạt động của các phòng chuyên môn cấp xã.

Chủ động lấp khoảng trống nhân sự

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tế tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, cho thấy tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức cấp xã cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều cán bộ phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều vị trí, lĩnh vực công tác không đúng với ngành nghề đào tạo hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Để khắc phục tình trạng trên, bên cạnh việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bổ sung nhân lực cho cấp xã. Tính đến ngày 15/4/2026, toàn tỉnh đã tăng cường, điều động 695 CB,CC,VC về cấp xã, tập trung vào các lĩnh vực còn thiếu hoặc có khối lượng công việc lớn như giáo dục, địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và công nghệ thông tin.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang xem xét danh mục ngành nghề cần thu hút nhân tài giai đoạn 2026 - 2027; đồng thời thống nhất chủ trương tuyển dụng 71 công chức theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, trong đó có 13 chỉ tiêu lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quyết định tiếp nhận 157 đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã trước ngày 1/7/2025 vào công chức cấp xã, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở. Những giải pháp trên bước đầu giúp các địa phương ổn định tổ chức bộ máy, giảm áp lực công việc và duy trì hoạt động hiệu quả sau sắp xếp. Tuy nhiên, nhiều xã, phường vẫn chưa đủ biên chế theo chỉ tiêu được giao. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương thành lập thêm 74 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo hướng tách các phòng chuyên môn, nhu cầu nhân lực dự kiến sẽ tăng lên.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Trong đó, phải đồng thời làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy gắn với bố trí, sử dụng và điều động, biệt phái cán bộ theo hướng “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn”. Đây là cách làm có ý nghĩa quan trọng để nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đồng thời, góp phần cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ ở cấp cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Huy Thắng