Bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân

Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trạm y tế (TYT) xã, phường theo các quy định mới của Bộ Y tế là chủ trương đúng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, quá trình chuyển đổi bước đầu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại TYT xã, phường. Trước yêu cầu bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, ngành Y tế tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả triển khai Thông tư số 43/2025/TT-BYT và Thông tư số 53/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, đến hết ngày 12/1/2026, Phú Thọ đã hoàn thành việc thành lập 148/148 TYT xã, phường và các điểm y tế trực thuộc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, 110 TYT được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường, có con dấu và tài khoản riêng. Cùng với đó, công tác cấp giấy phép hoạt động KCB được Sở Y tế tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực: 145/148 TYT và 330/369 điểm y tế đã được cấp mới hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT giữa TYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 12/1, toàn tỉnh mới có 2 TYT xã (Nật Sơn và Hợp Kim) ký được hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Phần lớn các trạm còn lại chưa đủ điều kiện pháp lý để trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH do chưa hoàn thiện tổ chức bộ máy, thiếu kế toán, chưa có tài khoản riêng.

Cán bộ TYT xã Lai Đồng rà soát tủ thuốc BHYT phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Tìm hiểu thực tế tại TYT xã Lai Đồng được biết, trạm và các điểm y tế: Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn đang quản lý, theo dõi sức khỏe hơn 16.200 nhân khẩu ở 31 khu dân cư trong xã, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 93%. Trung bình mỗi tháng, TYT xã và các điểm y tế tiếp nhận khám, cấp thuốc BHYT cho gần 200 lượt người bệnh và 170 trẻ trong tuổi tiêm chủng. Tuy cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đồng bộ cùng các trang thiết bị y tế đảm bảo yêu cầu, song nguồn nhân lực của trạm hiện còn thiếu.

Bác sĩ Hà Văn Tít - Trạm trưởng TYT xã Lai Đồng cho biết: Do thiếu kế toán và chưa có tài khoản riêng, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, nên từ đầu tháng 1/2026 đến nay, TYT xã chưa thể triển khai khám chữa bệnh BHYT cho người dân.

Vướng mắc về việc khám chữa bệnh BHYT cho người dân không chỉ xảy ra ở TYT xã Lai Đồng, mà ở hầu hết các TYT xã, phường trên địa bàn tỉnh. Để không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh tại các TYT, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người có thẻ BHYT, Sở Y tế đã báo cáo và đề xuất cụ thể với UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn.

Theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung, trong giai đoạn từ 1/1 - 30/6/2026, đối với các TYT chưa đủ điều kiện ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan BHXH, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ và các trung tâm y tế khu vực sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đã ký trước đây hoặc ký bổ sung phụ lục hợp đồng để thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại TYT xã, phường theo đúng quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh có thẻ BHYT vì lý do vướng mắc về chuyển tuyến hoặc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong thời gian chuyển tiếp, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn cử cán bộ xuống hỗ trợ điểm y tế Tam Thanh, xã Long Cốc để khám sức khoẻ cho học sinh trên địa bàn.

Trao đổi về việc triển khai chỉ đạo của Sở Y tế, BSCKII Bùi Xuân Khánh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn khẳng định: "Xác định rõ trách nhiệm là đơn vị nòng cốt trong việc bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở, thời gian qua, Trung tâm chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan để rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cho các TYT xã trên địa bàn. Trung tâm tăng cường hỗ trợ các TYT xã về chuyên môn kỹ thuật thông qua việc phân công bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ khám chữa bệnh theo kế hoạch; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, vắc xin phục vụ khám chữa bệnh và tiêm chủng; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị y tế sẵn có của Trung tâm khi TYT có nhu cầu".

Để tháo gỡ khó khăn trên, UBND các xã, phường cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực kế toán, hoàn thiện điều kiện pháp lý để TYT đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT độc lập, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo quy định.

Những khó khăn trong việc triển khai khám chữa bệnh BHYT tại TYT xã, phường sau sáp nhập là vấn đề mang tính thời điểm, phát sinh từ yêu cầu chuyển đổi mô hình tổ chức. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Sở Y tế, cơ quan BHXH, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ, các trung tâm y tế khu vực và chính quyền địa phương sẽ kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Nhung