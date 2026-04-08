Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học

Ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 1215/ SGD&ĐT-HSSV về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học.

Giáo viên Trường Mầm non Lâm Thao (xã Lâm Thao) chăm sóc trẻ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) khi tổ chức bữa ăn học đường, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn có tổ chức bữa ăn học đường; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường các biện pháp phù hợp, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo đảm vệ sinh, ATTP, phòng chống ngộ độc tại các bếp ăn, suất ăn trong trường học.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc đảm bảo ATTP tại tất cả các khâu từ khi nhập nguyên liệu thực phẩm đến sơ chế, chế biến, phân chia, bảo quản, vận chuyển thức ăn. Công khai các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, suất ăn để gia đình người học và xã hội cùng giám sát thực hiện; đồng thời để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm nếu xảy ra sự cố mất ATTP.

Rà soát, kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, bất cập (nếu có) trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: Chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong đơn vị; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

Kiên quyết không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đáp ứng đầy đủ quy định về ATTP cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho nhà trường. Trường hợp phát hiện sai phạm phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn HSSV thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình để nâng cao sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh, đảm bảo ATTP trong nhà trường; huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên nhà trường trong việc giám sát bếp ăn trường học, chăm sóc sức khoẻ học sinh, đảm bảo ATTP. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khoẻ cho trẻ em và học sinh...

Hiền Mai