Barca ngược dòng trong bữa tiệc bàn thắng

Sức mạnh tấn công giúp Barca thắng ngược chủ nhà Slavia Prague 4-2 ở lượt bảy ngày 21/1, nuôi hy vọng cán đích trong top 8 Champions League.

Đội bóng xứ Catalonia hành quân đến Prague, CH Czech với mục tiêu ghi càng nhiều bàn càng tốt để không chỉ cố gắng chen chân vào top 8, mà còn cạnh tranh ở hiệu số bàn thắng bại. 4 pha lập công, trong đó có cú đúp của tiền vệ Fermin Lopez, cùng hai bàn của lần lượt Dani Olmo và Robert Lewandowski giúp Barca hoàn thành vế săn bàn.

Lewandowski ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Barca trước Slavia Prague ở lượt bảy Champions League trên sân Fortuna, Prague, CH Czech ngày 21/1/2025. Ảnh: La Presse

Triết lý ghi nhiều bàn hơn đối thủ một lần nữa giúp thầy trò Hansi Flick duy trì tham vọng tại Champions League, nhất là trong bối cảnh thiếu vắng cả Lamine Yamal lẫn Ferran Torres trên hàng công. Nhưng vế giữ sạch lưới thì lại bất thành, họ dường như chưa bao giờ tính toán kỹ số bàn thua sẽ phải nhận. Cả hai bàn thua đều đến từ cùng một kịch bản phòng ngự chống phạt góc kém cỏi.

Chỉ với hai pha phối hợp đá phạt góc dứt điểm ở cột gần, đội chủ nhà đã đủ sức làm ê chề hệ thống phòng ngự của Flick. Tính cả 6 trận trước đó tại Champions League mùa này, Slavia cũng chỉ ghi được hai bàn, bằng chính số bàn họ ghi được vào lưới Barca. Đại diện CH Czech đã chắc chắn bị loại trước giờ bóng lăn, nhưng họ đã tận dụng triệt để cơ hội từ những sai lầm phòng ngự của Barca để làm bẽ mặt ông lớn đến từ Tây Ban Nha.

Hiện tại, những con số thống kê vẫn ủng hộ Barca khi họ leo lên đứng thứ chín trên bảng thứ bậc, nhưng những nghi ngờ về tư cách ứng viên đua vô địch vẫn còn đó, đặc biệt là khi nhìn vào thói quen “biếu” bàn thắng cho đối thủ như hôm qua, hay như trận hòa Club Brugge 3-3.

Kusej (áo đỏ trắng) trong tình huống mở tỷ số trận Slavia Prague thua Barca 2-4 ở lượt bảy Champions League trên sân Fortuna, Prague, CH Czech ngày 21/1/2025. Ảnh: La Presse

Dù mọi sự chú ý đổ dồn vào hàng công của Barca, trận đấu lại bắt đầu bằng bàn thắng của Slavia. Một tình huống phòng thủ không tốt từ phạt góc, hàng thủ Barca lúng túng trước sức mạnh thể chất của các cầu thủ chủ nhà, dẫn đến một pha bóng hỗn loạn ngay trên vạch vôi giữa thủ thành Joan Garcia và Frenkie De Jong. Bóng cuối cùng lăn vào lưới sau nỗ lực áp sát của Kusej.

Tiền đạo cao 1,99m Chory của chủ nhà hoàn toàn áp đảo trong các pha tranh chấp với trung vệ Gerard Martin, người đá chính thay Pau Cubarsi. Trong khi nhịp độ chơi bóng của Pedri và Fermin bị bóp nghẹt bởi chiến thuật kèm người một-một mà HLV Trpisovski giăng ra. Bóng không thể tới chân Roony Bardghji - người thay Yamal bên cánh phải, Raphinha hay Lewandowski, mà ngược lại, liên tục được luân chuyển tốc độ cao về phía phần sân Barca.

Đội bóng của Flick rơi vào trạng thái tê liệt kể từ sau tình huống bỏ lỡ của Fermin ở đầu trận. Dù không thi đấu kể từ ngày 14/12/2025 do kỳ nghỉ đông, Slavia vẫn thi đấu đầy năng lượng, thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi và tận dụng triệt để những pha mất bóng liên tiếp của đội khách để phản công trực diện.

Lối chơi của Barca bế tắc khi Moses phong tỏa hoàn toàn Pedri. Các cầu thủ đội khách bắt đầu mất kiên nhẫn, bị cuốn vào lối chơi ăn miếng trả miếng, một kịch bản vốn chỉ có lợi cho một Slavia đầy quả cảm và đang hưng phấn trong cái lạnh giá đầy sương mù tại sân Fortuna.

Trong thế hạn hẹp khoảng trống, Barca tìm thấy lối thoát nhờ những tình huống dâng cao hỗ trợ của cầu thủ đa năng Eric Garcia. Trung vệ này nhô cao lên vòng tròn trung tâm, bắt đầu kết nối với các tiền vệ và Raphinha. Cầu thủ người Brazil nhận bóng từ Eric, chuyền một chạm cho De Jong, và đường chuyền của tiền vệ người Hà Lan được Fermin kết thúc thành công đúng thời điểm sức ép của Slavia bắt đầu giảm nhiệt.

Fermin Lopez ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận Barca thắng chủ nhà Slavia Prague 4-2 ở lượt bảy Champions League trên sân Fortuna Arena, Prague, CH Czech ngày 21/1. Ảnh: La Presse

Chính tiền vệ 22 tuổi này sau đó đã nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú dứt điểm ngoài vùng cấm từ đường chuyền của Pedri, khẳng định phẩm chất sút xa là một thứ vũ khí lợi hại trong bộ kỹ năng của mình.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn chẳng kéo dài bao lâu khi hàng thủ Barca tiếp tục “tặng quà” cho đối thủ cũng từ phạt góc. Trung vệ Chaloupek đánh đầu ở cột gần - một kịch bản tương tự bàn mở tỷ số - đưa bóng chạm vai Lewandowski đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực từ thủ thành Garcia.

Khát khao chiến thắng của Fermin đối lập hoàn toàn với sự hời hợt trong phòng ngự của tập thể dưới quyền Flick. Tiền vệ người xứ Andalusia tìm thấy sự trợ giúp từ De Jong sau khi một bàn thắng của Lewandowski bị từ chối vì lỗi việt vị ở cổ tay áo.

Giữa lúc còn lúng túng vì chưa thể tạo đột biến khi tỷ số đang là 2-2, Barca nhận tin xấu với chấn thương của Pedri. Nhưng dù có thể tác động tiêu cực trong dài hạn, việc tiền vệ này rời sân ở phút 61 vô tình mang đến ảnh hưởng tích cực với đội khách trong diễn biến trên sân. Hơn một phút sau khi vào thay người, Dani Olmo cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-2. Trận đấu tiếp diễn với thế trận đôi công nghẹt thở, và Barca cuối cùng không để chiến thắng tuột khỏi tay. Lewandowski là người ấn định tỷ số khi Slavia đã hoàn toàn kiệt sức.

Chiến thắng này mang lại sự giải tỏa lớn cho một đội bóng đang ở giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Nó tái khẳng định năng lực ghi bàn đáng sợ của Barca, nhưng cũng không quên nhắc nhở về sự mong manh nơi hàng thủ. Một phương trình có thể cho kết quả về “mo” hoặc âm nếu tiến sâu vào những vòng sau, mà nói như Toni Kroos thì mọi đối thủ đều có thể thắng Barca trong một ngày họ không thể ghi nhiều hơn số bàn thua phải nhận.

Theo vnexpress.net