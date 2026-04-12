Barca tiến gần tới chức vô địch La Liga

Barca nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 9 điểm bằng trận thắng Espanyol 4-1 ở vòng 31, tối 11/4.

Trong trận đấu sớm của vòng 31, Real bất ngờ bị Girona cầm chân 1-1. Và Barca lập tức tận dụng cơ hội nới rộng cách biệt. Trên sân Camp Nou, Ferran Torres lập cú đúp, còn Lamine Yamal và Marcus Rashford ghi hai bàn còn lại cho đội chủ nhà. Espanyol chỉ gỡ được một bàn nhờ công Pol Lozano.

Hiện, Barca sở hữu 79 điểm, hơn Real 9 điểm trước 7 vòng cuối. Thầy trò HLV Hansi Flick có thể sớm bảo vệ chức vô địch nếu thắng Celta Vigo, Getafe, Osasuna và Real trong bốn vòng tới.

Torres ăn mừng trong trận Barca thắng Espanyol ở vòng 31 La Liga tối 11/4. Ảnh: FCB

Barca thua Atletico 0-2 ở lượt đi tứ kết Champions League, nhưng không dưỡng sức quá nhiều cầu thủ để chuẩn bị cho lượt về trên sân Metropolitano tuần sau. Yamal, Pedri, Eric Garcia, Gerard Martin, Ronald Araujo và Joan Garcia vẫn đá chính. Sự có mặt của nhiều cầu thủ quan trọng giúp Barca khởi đầu tốt.

Ngay phút thứ 9, từ quả phạt góc của Yamal, Ferran Torres đánh đầu mở tỷ số. Sau đó 16 phút, Yamal tiếp tục kiến tạo bằng đường chuyền má ngoài chân trái sở trường. Lần này, Torres sút nhẹ vào góc xa, trong khi thủ môn đối phương bổ nhào theo hướng còn lại. Cựu tiền đạo Man City chấm dứt hơn hai tháng tịt ngòi trên mọi đấu trường. Lần gần nhất anh lập công là trận thắng Elche 3-1 ngày 31/1.

Nếu Martin không chấn thương, Barca đã có một hiệp đấu hoàn hảo. Trung vệ người Tây Ban Nha bị đau ở phút 36 dù không va chạm, buộc HLV Flick phải đưa Marc Casado vào thay.

Sau hiệp một hoàn toàn lép vế, Espanyol khởi đầu trở lại tốt hơn. Phút 56, Pol Lozano đón bóng bật ra từ quả tạt cánh phải, rồi sút vào góc xa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội khách. Đây giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho Barca, và HLV Flick lập tức tăng cường hàng công bằng Rashford. Ông cũng cho hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công Joao Cancelo vào thay Alejandro Balde.

Yamal (phải) ăn mừng trong trận Barca hạ Espanyol ở vòng 31 La Liga tối 11/4. Ảnh: AFP

Sau khi bỏ lỡ không ít cơ hội tái lập cách biệt hai bàn, Barca cuối cùng cũng thành công ở phút 87. Thủ môn Dmitrovic rời vòng cấm để chống phản công, nhưng phá bóng bật chân Yamal dội ngược trở lại. Chính tiền đạo 18 tuổi sau đó băng xuống sút vào khung thành trống. Hai phút sau đó, từ đường chuyền bổng của Frenkie De Jong, Rashford vô lê nhẹ vào góc xa ấn định tỷ số 4-1.

Chiến thắng đậm đà không chỉ giúp Barca nới rộng cách biệt với Real, mà còn đóng vai trò liều thuốc tinh thần. Ngày 14/4, thầy trò Flick cần thắng lại chênh lệch hai bàn trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân của Atletico.

Theo vnexpress.net