Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở xã Mường Thàng

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tại xã Mường Thàng luôn được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Xã đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026, khép lại bằng Giải Việt dã tổ chức ngày 9/5. Sự kiện là minh chứng cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Mường Thàng trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải Việt dã lần thứ I năm 2026.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động thể thao của xã chính là Đại hội TDTT xã Mường Thàng lần thứ I và kết thúc là Giải Việt dã đầy kịch tính. Đây cũng là môn thi đấu thứ 6 của Đại hội TDTT xã, gồm các môn: bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, việt dã. Dù thời tiết không thuận lợi, gần 140 vận động viên (VĐV) tham gia Giải Việt dã từ các khu dân cư, trường học trên địa bàn đã cống hiến những màn bứt tốc ngoạn mục, thể hiện sự dẻo dai, bền bỉ ở 8 nội dung cá nhân và đồng đội.

Chung cuộc, giải toàn đoàn sau kỳ Đại hội TDTT sôi nổi, xóm Đồng Mới đã giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về xóm Đồng Nhất và giải Ba được trao cho xóm Nà Bái.

Xã Mường Thàng tổ chức thi đấu bóng chuyền thu hút đông đảo các vận động viên tham gia.

Sự thành công của Giải Việt dã nói riêng và Đại hội TDTT nói chung là kết quả từ một hành trình dài chuẩn bị bài bản của xã. Đại hội quy tụ 45 đoàn với 968 VĐV tranh tài, Ban Tổ chức đã trao 35 bộ huy chương; trong đó có 26 bộ huy chương cá nhân, 7 bộ huy chương đội và đồng đội, 2 bộ huy chương tập thể. Điều này minh chứng cho sự lan tỏa của phong trào TDTT tại cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Liển - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã cho biết: Mường Thàng là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Dũng Phong, Thạch Yên, Tây Phong, Nam Phong. Sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển; nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được bảo tồn và tổ chức thường niên như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bóng chuyền hơi, bóng đá, tung còn...

Đại hội TDTT xã Mường Thàng lần thứ I năm 2026 được tổ chức trong điều kiện địa phương vừa kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đại hội đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT toàn xã.

Năm 2025, xã có 5.298 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, chiếm 27% tổng số dân; 1.890 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao, chiếm 42% tổng số hộ. Về hạ tầng và tổ chức, xã đã duy trì hoạt động của 38 câu lạc bộ thể thao (37 câu lạc bộ ở các khu dân cư). Hệ thống thiết chế thể thao có 6 nhà tập luyện, nhà thi đấu đa năng cùng 53 sân thể thao ngoài trời (4 sân vận động có khán đài, 37 sân bóng chuyền).

Năm 2026, UBND xã Mường Thàng xác định tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì tổ chức thường xuyên các giải thể thao phong trào, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị. Trước mắt, tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đoàn thể thao của xã tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cấp, hoàn thiện các sân bãi, dụng cụ tập luyện... Xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên.

Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phong trào TDTT tại xã Mường Thàng còn có ý nghĩa sâu sắc. Việc khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc gắn với các lễ hội truyền thống giúp gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá.

Tinh thần thể thao lành mạnh, sôi nổi giúp xây dựng môi trường sống an toàn, tạo không khí phấn khởi, động viên Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương Mường Thàng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Lan