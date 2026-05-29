6 HLV người Tây Ban Nha khuynh đảo bóng đá châu Âu

Luis Enrique, Mikel Arteta hay Cesc Fabregas đều đồng loạt thành công trên những đấu trường lớn nhất mùa giải 2025-2026.

Luis Enrique

Cựu HLV của Barca và tuyển Tây Ban Nha tiếp tục đưa PSG tới thành công mới sau “cú ăn sáu” năm ngoái: bảo vệ thành công Ligue 1 với 6 điểm hơn Lens và vào chung kết Champions League.

Nếu thắng Arsenal trong cuộc so tài ở Hungary ngày 30/5, PSG sẽ trở thành đội thứ chín bảo vệ thành công Cup C1/Champions League, sau Real, Benfica, Inter, Ajax, Bayern, Liverpool, Nottingham Forest và AC Milan.

Mikel Arteta

Nhà cầm quân 44 tuổi giúp Arsenal trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 22 năm. “Pháo thủ” kết thúc giải với 7 điểm hơn á quân Man City và 25 điểm hơn nhà vô địch mùa trước Liverpool.

Nếu thắng PSG trong trận chung kết Champions League sắp tới, Arteta sẽ đưa Arsenal lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử 139 năm của CLB. Thành tích tốt nhất mà Arsenal từng có trên đấu trường này là á quân năm 2006, dưới thời HLV huyền thoại Arsene Wenger.

Pep Guardiola

Việc chỉ vào vòng 1/8 Champions League và về thứ hai Ngoại hạng Anh 2025-2026 không làm giảm hào quang của một trong những HLV giàu thành tích nhất bóng đá. Đội bóng của ông đã đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết Cup Liên đoàn và Chelsea 1-0 trong trận chung kết Cup FA, qua đó kết thúc 10 năm dẫn dắt Man City với 20 danh hiệu.

Nhà cầm quân xứ Catalonia sẽ luôn được ghi nhớ với tư cách HLV giúp Man City giành Champions League, cú ăn ba và kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh bốn mùa liên tiếp.

Unai Emery

Cựu HLV của Sevilla giúp Aston Villa về thứ tư Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League. Ông cũng đem lại danh hiệu châu Âu đầu tiên cho đội chủ sân Villa Park sau 44 năm chờ đợi, khi đè bẹp Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League.

Emery nhờ đó lập kỷ lục giành năm Europa League, gồm ba danh hiệu với Sevilla (năm 2014, 2015, 2016), một với Villarreal (2021) và một với Aston Villa mùa này.

Andoni Iraola (phải)

Cựu hậu vệ của Bilbao không giành danh hiệu nào, nhưng đưa Bournemouth lên vị trí cao nhất lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh, thứ sáu. Vị trí này cũng đem lại vé dự cúp châu Âu đầu tiên, Europa League cho đội bóng 127 năm tuổi.

HLV 43 tuổi ra đi ngay sau mùa 2025-2026 với tin đồn chuẩn bị dẫn dắt một CLB lớn.

Cesc Fabregas (phải)

Cựu đội trưởng Arsenal đưa Como về thứ tư Serie A và giành vé dự Champions League. Thành tích này là bước tiến ngoạn mục so với việc còn thi đấu ở Serie B mùa 2023-2024. Ngoài Serie A, Como còn vào bán kết Cup Italy và chỉ thua đội về sau lên ngôi là Inter với tỷ số 2-3.

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Fabregas khoác áo Arsenal, Barca, Chelsea, Monaco và là thành viên quan trọng của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Euro 2008, 2012. Cựu tiền vệ 39 tuổi giành hầu hết danh hiệu quan trọng trong sự nghiệp, chỉ thiếu Champions League.

Theo vnexpress.net