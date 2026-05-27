Hơn 500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng xã Vĩnh Tường lần thứ I

Ngày 27/5, tại Trường THCS Vĩnh Tường, UBND xã Vĩnh Tường tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; cùng các trường học và đông đảo vận động viên.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo xã Vĩnh Tường nhấn mạnh: Đây là Hội khỏe Phù Đổng đầu tiên của xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, góp phần hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực, tính kỷ luật và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xã Vĩnh Tường luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển con người toàn diện; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Phong trào thể dục thể thao học đường trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể trong học sinh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Hội khỏe Phù Đổng xã Vĩnh Tường sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường tặng hoa và Cờ Lưu niệm cho các đội tham gia Hội khoẻ Phù Đổng.

Hội khỏe Phù Đổng xã Vĩnh Tường lần thứ I năm 2026 quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 12 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã, tranh tài ở các môn thể thao như: Bóng bàn, Điền kinh (Chạy các nội dung), bật xa tại chỗ, Bóng chuyền da, Cờ vua, Bóng đá Tiểu học, Bơi, Cầu Lông, Võ Taekwondo.

Vận động viên tranh tài bộ môn Cờ vua.

Vận động viên tranh tài môn Bóng bàn.

Vận động viên tranh tài môn Cầu lông.

Vận động viên tranh tài môn chạy.

Thông qua Hội khỏe Phù Đổng, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mai Anh