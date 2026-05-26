Giá vé World Cup tại Canada khiến nhiều người hâm mộ “choáng váng”

Ảnh minh họa. (Ảnh: Panini)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nhiều người hâm mộ bóng đá cho biết họ choáng váng trước giá vé các trận đấu World Cup 2026 tại Canada trong bối cảnh chi phí lưu trú đang ở mức cao.

Điều này làm dấy lên lo ngại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh có thể trở nên khó tiếp cận đối với một bộ phận khán giả.

Ông Chris Van Brockhoven, một người hâm mộ sống tại London (Anh), đã đặt chuyến đi tới Vancouver từ mùa Hè năm ngoái với hy vọng được xem một trận đấu World Cup. Tuy nhiên, sau khi biết giá vé, nhóm của ông buộc phải thay đổi kế hoạch.

Ông Brockhoven cho biết cả 4 người trong nhóm đều tham gia các đợt bốc thăm mua vé của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Tuy nhiên, khi có cơ hội mua vé khoảng 1 tháng trước, họ nhận thấy mức giá “quá cao.”

Ông cũng đã tìm kiếm trên mạng xã hội và các trang bán lại vé, nhưng phần lớn đều có giá khoảng 2.000 dollar Canada (CAD)/vé (khoảng 38 triệu đồng/vé).

Với ông Van Brockhoven, mức giá này tương đương tiền mua vé cả mùa giải của một câu lạc bộ hàng đầu tại Anh, và nhóm của ông không thể chấp nhận khoản chi như vậy.

Theo ông Jarrett Vaughan, giảng viên tại Trường Kinh doanh Sauder thuộc Đại học British Columbia, một trong những thách thức lớn nhất đối với du khách khi đến Vancouver là chi phí.

Ông cho rằng giá phòng khách sạn vốn đã cao tại Vancouver, nay càng chịu thêm sức ép do lượng khách tăng trong thời gian diễn ra World Cup.

Bên cạnh đó, các quy định đối với hoạt động cho thuê ngắn hạn cũng khiến nguồn cung chỗ ở bị hạn chế. Để cho thuê trên nền tảng Airbnb tại Vancouver, căn hộ phải là nơi cư trú chính của chủ nhà, đồng thời họ phải có giấy phép kinh doanh cho thuê ngắn hạn của thành phố và đăng ký với chính quyền tỉnh bang.

Ông Vaughan nhận định quy trình đăng ký này có thể khiến nhiều người nản lòng, vì chi phí khoảng 1.200 CAD/năm và vẫn tồn tại rủi ro không cho thuê được phòng.

Do đó, việc nhiều người rao cho thuê căn hộ trong các nhóm Facebook về World Cup, có thể không qua kênh chính thức, là điều không gây ngạc nhiên.

Ông Vaughan cho rằng chính quyền địa phương và tỉnh bang có thể đã mắc sai lầm khi tiếp tục duy trì các hạn chế, thay vì mở rộng nguồn cung lưu trú trong thời gian diễn ra sự kiện. Điều này góp phần khiến giá khách sạn cao và có thể làm giảm số lượng du khách đến Vancouver so với tiềm năng.

Vancouver là một trong 16 thành phố tại Canada, Mỹ và Mexico đăng cai World Cup 2026, giải đấu có 48 đội tham dự với tổng cộng 104 trận, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7.

Không chỉ du khách quốc tế, một số người dân địa phương cũng gặp khó trong việc tìm vé với giá phù hợp. Bà Shushan Vardanyan, một người mẹ có con trai 9 tuổi yêu bóng đá, cho biết bà đã cố tìm vé giảm giá cho trẻ em để đưa con tới xem một trận đấu nhưng chưa thành công.

Bà Vardanyan nói bóng đá vốn là môn thể thao dễ tiếp cận và là nguồn cảm hứng cho các vận động viên trẻ, song giá vé hiện nay lại quá cao. Bà vẫn hy vọng giá vé sẽ giảm khi giải đấu đến gần. Nếu không mua được vé, bà và con trai sẽ tìm cách khác để tận hưởng không khí World Cup.

Cả hai thành phố đăng cai của Canada đều đã công bố các sự kiện dành cho người hâm mộ không có vé vào sân. Tại Vancouver, FIFA Fan Festival - sự kiện chính bên ngoài sân vận động - được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc gia Pacifi, với các buổi phát sóng trực tiếp trận đấu, hoạt động tương tác, chương trình văn hóa và ca nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ như Flo Rida, Simple Plan và Arkells.

Theo TTXVN