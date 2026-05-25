Arsenal nâng Cup vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal lần đầu đoạt chức vô địch kể từ mùa bất bại 2003-2004, sau khi thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh.

Arsenal đủ điểm đăng quang Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 từ hôm 19/5, sau khi thắng Burnley, còn đối thủ cạnh tranh Man City hòa Bournemouth. Vì vậy, trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Crystal Palace xếp hai hàng danh dự chào đón tân vương Ngoại hạng Anh.

Không tung ra đội hình mạnh nhất, Arsenal vẫn chơi nhỉnh hơn và vượt lên cuối hiệp một nhờ cú đá cận thành của Gabriel Jesus. Sang hiệp hai, Noni Madueke nhân đôi cách biệt từ tình huống dàn xếp phạt góc - bàn thứ 19 của Arsenal từ bóng chết tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Những nỗ lực vùng lên cuối trận giúp Crsytal Palace ghi một bàn nhờ cú đánh đầu của tiền đạo vào thay người Jean-Philippe Mateta.

Sau gần một giờ dành cho các hoạt động tri ân từ Crystal Palace và công tác chuẩn bị của ban tổ chức, các cầu thủ Arsenal có dịp ăn mừng thành quả sau nhiều ngày sống trong bầu không khí chiến thắng.

HLV Mikel Arteta dẫn toàn đội bước lên bục nhận huy chương, trước khi đội trưởng Martin Odegaard được trao Cup từ Emmanuel Nmecha - cầu thủ đồng thời là đại sứ của đội North London United Down’s Syndrome.

Giữa pháo giấy và màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời nam London, tiền vệ người Na Uy nâng cao chiếc cúp vô địch, khẳng định Arsenal là đội bóng số một nước Anh mùa này. Đây được xem là khoảnh khắc khó quên với các cổ động viên “Pháo thủ”, khi CLB lần đầu trở lại đỉnh cao bóng đá Anh kể từ năm 2004.

​Odegaard trở thành đội trưởng thứ ba của Arsenal nâng Cup vô địch Ngoại hạng Anh, sau hai huyền thoại Tony Adams và Patrick Vieira. Chức vô địch mùa 2025-2026 cũng là lần thứ tư Arsenal đăng quang tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Liverpool hai lần và chỉ kém Chelsea một lần. Man Utd hiện giữ kỷ lục với 13 lần, còn Man City có 8 lần. Nếu tính toàn bộ lịch sử giải VĐQG Anh, Arsenal đã lên ngôi 14 lần, chỉ xếp sau Liverpool và Man Utd (cùng 20).

​Chia sẻ với Sky Sports sau lễ đăng quang, Odegaard thừa nhận Arsenal từng trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong mùa giải, đặc biệt sau các trận thua Bournemouth hay hòa Wolves. "Có những lúc chúng tôi thực sự thất vọng, tức giận và chán nản. Điều quan trọng là cách cả đội phản ứng sau đó. Chúng tôi ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và nói ra cảm xúc của mình. Cách toàn đội vượt qua từng cú vấp là điều tuyệt vời", đội trưởng Arsenal nói.Odegaard cho biết toàn đội sẽ tiết chế việc ăn mừng để tập trung cho mục tiêu tiếp theo - gặp PSG ở chung kết Champions League tại Budapest ngày 30/5. "Chúng tôi đã có màn ăn mừng tuyệt vời hôm thứ Ba. Bầu không khí thật khó tin và mọi người đều rất hạnh phúc. Nhưng chỉ một tuần nữa là trận chung kết lớn khác diễn ra, nên có lẽ chúng tôi sẽ chờ đến sau đó để mở tiệc thực sự", tiền vệ người Na Uy nói.​​​​​

Bukayo Saka gợi nhớ bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội năm 2020 với dòng trạng thái “You deserve more” (Các bạn xứng đáng nhận nhiều hơn), được xem là lời nhắn gửi tới người hâm mộ Arsenal trong giai đoạn đội bóng sa sút. Nhưng lần này, tiền đạo người Anh đã có thể tươi cười và ngồi cạnh chiếc Cup.

Chia sẻ với huyền thoại Ian Wright trên Sky Sports, Saka thừa nhận khi đó anh từng rơi vào trạng thái thất vọng vì Arsenal đánh mất vị thế vốn có. "Khi ấy tôi ở trong giai đoạn rất tồi tệ. Tôi hiểu những gì các thế hệ trước đã làm cho CLB và Arsenal từng ở vị trí nào trong quá khứ. Nhưng ở thời điểm đó, chúng tôi quá xa đẳng cấp mà tôi tin Arsenal phải có", tuyển thủ Anh nói.

Saka cho biết anh chịu nhiều áp lực từ những lời chế giễu nhắm vào Arsenal trên mạng xã hội và trong cuộc sống thường ngày. "Tôi biết mọi người nói gì về Arsenal, cách họ cười nhạo chúng tôi. Khi ấy tôi chỉ muốn đăng điều mình thực sự cảm thấy", cầu thủ 24 tuổi chia sẻ.

Khép lại cuộc phỏng vấn, Saka gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tự hào sau chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong sự nghiệp: "Giờ thì mọi chuyện đã khác. Không còn trò đùa nào nữa. Đây là thời của chúng tôi".

David Raya giành Găng vàng Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 với 19 trận giữ sạch lưới. Raya trở thành thủ môn thứ ba trong lịch sử giành Găng vàng ba mùa liên tiếp, sau Pepe Reina, Joe Hart và Ederson. Thủ thành người Tây Ban Nha hiện chỉ còn kém kỷ lục bốn lần đoạt giải của Petr Cech và Joe Hart.

19 trận giữ sạch lưới mùa này cũng vượt xa thành tích của chính Raya ở mùa 2024-2025, khi anh có 13 trận và chia sẻ giải thưởng cùng Matz Sels của Nottingham Forest.

Mikel Arteta cũng đi vào lịch sử khi trở thành cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên vô địch giải đấu trên cương vị HLV (không tính những cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Arsenal từ tháng 12/2019, sau giai đoạn khoác áo CLB từ năm 2011 đến 2016. Ở 44 tuổi 54 ngày, Arteta cũng trở thành HLV trẻ nhất giúp Arsenal vô địch quốc gia, vượt qua kỷ lục trước đó của George Graham ở mùa 1988-1989. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ Jose Mourinho đăng quang ở độ tuổi trẻ hơn (42 tuổi 94 ngày mùa 2004-2005).

Arteta khẳng định bản thân không thay đổi sau khi trở thành nhà vô địch, nhưng hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Tôi vẫn là con người cũ, nhưng cảm thấy được giải tỏa. Trong suốt hành trình này, chúng tôi đã tạo ra những bước tiến rất lớn và đạt được nhiều điều có giá trị. Nhưng cuối cùng, mục tiêu của CLB vẫn là giành các danh hiệu lớn", ông cho biết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhắc lại việc Arsenal từng về nhì Ngoại hạng Anh ba lần liền trước khi đăng quang mùa này. Ông mô tả khoảnh khắc trực tiếp chạm tay vào chiếc Cup là trải nghiệm khác biệt và kỳ diệu. Theo Arteta, chức vô địch Ngoại hạng Anh có thể mở ra một giai đoạn mới cho Arsenal, nhưng cũng đi kèm áp lực duy trì vị thế của nhà vô địch.

Sau khi giúp Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch quốc nội kéo dài hơn hai thập kỷ, Arteta đang đứng trước cơ hội làm điều chưa HLV nào trong lịch sử 139 năm của CLB thực hiện được: đưa Arsenal trở thành nhà vô địch châu Âu.

Dù Arsenal vẫn còn trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest, Arteta cho rằng toàn đội cần tận hưởng chức vô địch Ngoại hạng Anh trước khi hướng tới thử thách tiếp theo. "Chúng tôi cần ăn mừng vì nguồn năng lượng đó rất quan trọng. Nếu chống lại cảm xúc ấy thì sẽ là sai lầm lớn. Chúng tôi đã nói về những gì cần làm tại Budapest và cách tận dụng toàn bộ nguồn năng lượng tích cực này cho trận chung kết Champions League", HLV 44 tuổi nhấn mạnh.

