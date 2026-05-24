Djokovic: “Nếu khỏe mạnh, tôi có cơ hội ở Roland Garros”

PhápNovak Djokovic khẳng định bản thân có cửa vô địch ở Grand Slam đất nện, dù quá trình chuẩn bị cho Roland Garros 2026 bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

“Tôi cảm thấy nếu khỏe mạnh và có thể duy trì sự tươi mới về thể chất xuyên suốt giải đấu, tôi có cơ hội rất lớn”, Djokovic nói ở buổi họp báo hôm 23/5 trước thềm Roland Garros. "Tôi đã chứng minh điều đó ở Australia năm nay, nơi tôi tiến rất gần thêm một Grand Slam nữa. Vậy nên, tôi luôn giữ niềm tin đó mỗi khi bước ra sân".

Trong buổi họp báo tại Paris, Djokovic cho biết anh vẫn giữ sự lạc quan trước khi bước vào giải đấu thứ tư của mùa giải. Tay vợt Serbia hiện sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam và sẽ gặp chủ nhà Giovanni Mpetshi Perricard ở vòng một Roland Garros trong ngày ra quân. Anh vừa bước sang tuổi 39 hôm 22/5.

Djokovic tập luyện trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 24/5 để chuẩn bị cho trận ra quân Roland Garros. Ảnh: Reuters

“Đây không phải cách tôi hình dung về ngày sinh nhật, nhưng tôi vui khi được trở lại sân đấu,” Djokovic nói. "Tôi đã dành nhiều thời gian tập luyện để cải thiện cả thể lực lẫn chuyên môn nhằm chuẩn bị cho các trận đấu năm set. Tôi chưa biết mình có thể duy trì trạng thái đó trong bao lâu, nhưng Grand Slam luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi trong vài năm gần đây".

Djokovic mới trở lại thi đấu đầu tháng này tại Rome Masters sau hơn sáu tuần nghỉ vì chấn thương gặp phải tại BNP Paribas Open hồi tháng 3. Tuy nhiên, anh thua Dino Prizmic ngay trận ra quân ở Rome. Tay vợt người Serbia thừa nhận anh muốn có thêm nhiều trận đấu trước Roland Garros, nhưng vẫn hài lòng với quãng thời gian thi đấu ở giải Masters 1000 gần nhất.

"Thất bại nằm ngoài mong muốn của tôi. Tôi muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cơ thể không cho phép", Nole nói thêm. "Tôi phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương. Sau Indian Wells, tôi không thể thi đấu trong vài tháng. Tôi thực sự muốn đến Rome để thử sức và xem cơ thể phản ứng thế nào".

Chỉ đấu một trận ở mùa đất nện trước khi đến Paris, nhưng Djokovic vẫn tự tin hướng đến Grand Slam thứ hai trong năm: "Tôi chưa đạt trạng thái sẵn sàng để thi đấu, nhưng tôi đã có một trận để cảm nhận lại không khí thi đấu, nghe trọng tài hô điểm và trải qua cảm giác hồi hộp trước khi đến Roland Garros. Lúc đó tôi còn chưa chắc mình có thể thi đấu hay không. May mắn là phản ứng của cơ thể và quá trình chuẩn bị trong khoảng 10 ngày qua rất tích cực, nên giờ tôi có mặt ở đây và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

Sau khi Djokovic bị loại ở Rome, tay vợt số một thế giới Jannik Sinner đã vô địch giải đấu, qua đó hoàn tất bộ sưu tập chín Masters khác nhau. Djokovic, người từng vô địch cả chín giải Masters 1000 ít nhất hai lần, đánh giá rất cao thành tựu của đàn em.

“Đó là thành tích phi thường,” Djokovic nói. "Nhiều người từng nghi ngờ khả năng chơi sân đất nện của Sinner, nhưng cậu ấy đã chứng minh mình xuất sắc trên mọi mặt sân. Là một trong hai người hoàn tất Golden Masters, tôi hiểu điều đó khó tới mức nào".

Djokovic cũng cho rằng việc Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương cổ tay giúp Sinner có thêm cơ hội cạnh tranh danh hiệu tại Paris. Tuy nhiên, tay vợt Serbia khẳng định điều anh quan tâm nhất lúc này vẫn là thể trạng của bản thân.

“Tôi không nghĩ việc Alcaraz vắng mặt làm thay đổi nhiều cách tiếp cận của tôi,” Djokovic nói. “Trong sáu đến tám tháng qua, thử thách lớn nhất với tôi là cơ thể, không phải đối thủ”.

Liên quan đến chiến dịch phản đối Roland Garros do không hài lòng tỷ lệ tiền thưởng nhận được, Djokovic khẳng định anh không trong nhóm “biểu tình” cùng với Aryna Sabalenka, Sinner và nhiều tay vợt khác.

Các thành viên tham gia nhóm “biểu tình mềm” đã giới hạn thời gian trả lời phỏng vấn trong ngày truyền thông truyền thống trước giải. Họ rời phòng họp báo ngay khi đồng hồ chạm mốc 15 phút, để mỉa mai thực trạng các giải Grand Slam hiện chỉ trích khoảng 15% doanh thu để chi trả tiền thưởng cho các tay vợt.

"Tôi không nằm trong nhóm “15 phút”. Tôi không tham gia vào việc đó và cũng không có mặt trong các cuộc thảo luận", Nole khẳng định.

