Gần 180 vận động viên tham gia Hội thao Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Nhà nước

Ngày 24/5, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thao Cụm thi đua số 1 lần thứ Nhất năm 2026. Tham dự có gần 180 vận động viên đến từ các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khu vực 1, 3, 4, 5, 12.

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng hội thao.

Đây là hội thao đầu tiên được tổ chức sau khi triển khai mô hình tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là hoạt động được các đơn vị duy trì thường niên nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động.

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở các môn bóng chuyền hơi, bóng bàn và pickleball. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Nhiều pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đã tạo nên không khí thi đấu hào hứng.

Tiết mục đồng diễn văn nghệ khai mạc hội thao.

Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 giao lưu, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thi đấu môn bóng chuyền hơi nam tại hội thao.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam môn bóng bàn.

Lê Hoàng