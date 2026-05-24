Ronaldo trượt giải cầu thủ hay nhất mùa Saudi Pro League

Arab SaudiVượt đàn anh Cristiano Ronaldo và hai cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Joao Felix giành giải Cầu thủ hay nhất Saudi Pro League mùa 2025-2026.

Giải thưởng được công bố hôm 23/5, một ngày sau khi Felix và Ronaldo giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League.

Trong đó, Felix ghi dấu ấn đậm nét với 20 bàn và dẫn đầu giải đấu về số kiến tạo với 13 lần. Tiền đạo Bồ Đào Nha tỏa sáng ngay mùa giải thi đấu cho Al Nassr sau khi chuyển đến từ Chelsea với giá 57 triệu USD và ký hợp đồng 5 năm.

Al Nassr đăng ảnh chúc mừng Joao Felix giành giải Cầu thủ hay nhất Saudi Pro League 2025-2026.

“Chơi bóng khiến tôi hạnh phúc, nhất là khi được đá đúng vị trí”, cầu thủ 26 tuổi nói sau vòng hạ màn. "HLV đã trao cho tôi rất nhiều niềm tin. Ông ấy muốn tôi điều tiết lối chơi, hỗ trợ tập thể và trở thành một trong những trung tâm của đội. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ đều vận hành tốt".

HLV Al Nassr, Jorge Jesus cũng được trao danh hiệu Nhà cầm quân hay nhất mùa giải. Sau khi giúp đội bóng đăng quang, ông xác nhận sẽ chia tay CLB.

“Đây là chiến thắng dành cho mọi người, đặc biệt là Cristiano, bởi cậu ấy vẫn chưa giành danh hiệu nào tại Saudi”, HLV 71 tuổi nói. "Tôi chỉ nhận lời dẫn dắt đội vì đã nói với Cristiano rằng tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành nhà vô địch. Chúng tôi đã làm được và giờ là lúc tôi rời đi. Đây là trận cuối cùng của tôi cùng Al Nassr".

Trong khi đó, Ronaldo góp 28 bàn và hai kiến tạo qua 30 trận tại Saudi Pro League mùa này. Anh chỉ đứng thứ ba danh sách Vua phá lưới, sau Ivan Toney (Al Ahli, 32 bàn) và Julian Quinones (Al Qadisiya, 33 bàn). CR7, vì thế, không thể lần thứ ba liên tiếp đoạt Vua phá lưới của giải, sau khi ghi 25 bàn mùa 2024-2025 và 35 bàn mùa 2023-2024.

Ronaldo nằm ra mặt cỏ sân Al Awwal, Riyadh, Arab Saudi ngày 21/5/2026 sau trận Al Nassr thắng Damac 4-1 ở vòng 38 Saudi Pro League. Ảnh: Al Nassr

Lỡ giải thưởng cá nhân, nhưng bù lại, Ronaldo đoạt danh hiệu tập thể đầu tiên trong màu áo Al Nassr với chức vô địch Saudi Pro League. Đây cũng là danh hiệu cấp CLB đầu tiên của siêu sao Bồ Đào Nha kể từ Cup Italy 2021 cùng Juventus.

Ronaldo sẽ nghỉ ngơi ít ngày trước khi hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup thứ sáu và cũng là cuối cùng của tiền đạo 41 tuổi. Tại giải đấu tới, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.

