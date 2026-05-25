Chuẩn bị chu đáo cho Hội Khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) chủ trì buổi họp nghe Ban Chỉ đạo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu lần thứ I kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, HKPĐ tỉnh lần thứ I năm 2026 sẽ được tổ chức ở cấp tỉnh với sự tham gia của học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Dự kiến, Hội khỏe thu hút khoảng 18.000 vận động viên đến từ các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tranh tài ở 15 môn thi đấu gồm: Bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, Vovinam, võ cổ truyền, Taekwondo và thể dục Aerobic.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên đóng góp ý kiến về thời gian tổ chức chương trình.

HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức thành 2 giai đoạn và chia theo 3 cụm thi đấu. Trong giai đoạn 1, từ tháng 7 đến tháng 8/2026, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu 9 môn trước lễ khai mạc, gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục, kéo co, bơi, Vovinam, võ cổ truyền và Taekwondo.

Giai đoạn 2 diễn ra từ tháng 11 đến đầu tháng 12/2026 với lễ khai mạc, bế mạc, tổng kết và thi đấu 6 môn gồm bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, đá cầu và đẩy gậy.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào 8h ngày 2/11/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Chương trình khai mạc sẽ được tổ chức theo nghi thức trang trọng, gồm lễ rước đuốc, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và võ thuật quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 450 học sinh và vận động viên, góp phần tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần thể thao học đường.

Lễ bế mạc và tổng kết dự kiến tổ chức vào ngày 2/12/2026 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức; trao cờ, tiền thưởng toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức HKPĐ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức HKPĐ; trình quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức; ban hành điều lệ hội khỏe; hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp trường, cấp xã, phường và tuyển chọn vận động viên tham gia cấp tỉnh.

Cùng với đó, ngành giáo dục đã tiến hành khảo sát các địa điểm thi đấu để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội khỏe. Một số địa điểm thi đấu sẽ được điều chỉnh phù hợp với số lượng vận động viên đăng ký tham gia thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026; đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị. Các đại biểu đề nghị Ban Tổ chức rà soát, bố trí thời gian thi đấu phù hợp với kế hoạch năm học và điều kiện thời tiết; cân nhắc việc đặt tên các cụm thi đấu theo khu vực để tạo sự thuận lợi trong công tác điều hành, tuyên truyền và nhận diện.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh việc cần chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu; xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi đấu.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 là sự kiện thể thao học đường có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao trẻ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tên cụm thi đấu sẽ thống nhất đặt theo tên 3 thành phố cũ của 3 tỉnh cũ để thuận tiện trong việc nhận diện. Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện kế hoạch tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kịch bản chi tiết cho lễ khai mạc, bế mạc; nắm rõ số lượng người tham gia diễu hành; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, lực lượng trọng tài và công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện lực, thông tin tuyên truyền và các điều kiện hậu cần nhằm tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026 an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học sinh, giáo viên và Nhân dân toàn tỉnh.

Lê Minh