Messi bỏ dở trận đấu vì chấn thương, tuyển Argentina lo sốt vó trước thềm World Cup

Sáng nay (25/5/2026), người hâm mộ Argentina phải nín thở dõi theo tình hình sức khỏe của Lionel Messi. Trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami trước thềm World Cup 2026 gặp Philadelphia Union, siêu sao 39 tuổi đã phải rời sân do gặp vấn đề ở vùng đùi.

Ở phút 73, khi tỷ số là 4-4, Messi cảm thấy không ổn nên ra dấu xin HLV cho rời sân. Dù hết trận, Inter Miami giành chiến thắng kịch tính 6-4 nhưng hình ảnh người đội trưởng cúi đầu đi thẳng vào đường hầm đã phủ một bóng đen lớn lên NHM Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina, những người sắp bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup.

Nỗi lo ngại càng tăng lên khi giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là khởi tranh (Argentina đá trận mở màn gặp Algeria vào ngày 16/6). Dù ban huấn luyện Inter Miami trấn an rằng “đây có thể chỉ là tình trạng quá tải cơ đùi” và họ rút Messi ra để “tránh rủi ro”, nhưng tiền sử chấn thương của Messi cũng như việc anh đã bước sang độ tuổi U40 luôn là bài toán nhức nhối.

Nếu khả năng xấu nhất xảy ra là Argentina thiếu vắng người thủ lĩnh 39 tuổi, sức mạnh của nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Bởi lẽ, vai trò của Lionel Messi là không thể thay thế, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn chỗ dựa tinh thần.

Kể từ sau đỉnh cao tại Qatar 2022, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi mà HLV Lionel Scaloni xây dựng. Anh sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 116 bàn thắng sau tổng cộng 198 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu tính riêng 4 năm hậu World Cup 2022, Messi vẫn ghi tới 18 bàn cho đội tuyển, trung bình 0,7 bàn mỗi trận (hiệu suất cao nhất). Những con số này chứng minh vai trò không thể thiếu của Messi.

Albiceleste đang sở hữu một thế hệ tài năng đồng đều, song tầm ảnh hưởng và khả năng định đoạt trận đấu của Messi vẫn cực kỳ quan trọng. Có thể nói, hàng triệu trái tim yêu bóng đá Argentina đang cầu nguyện để người cận vệ già kịp bình phục, tiếp tục dẫn dắt các vũ công Tango trên hành trình lịch sử tại Bắc Mỹ.

Theo tienphong.vn