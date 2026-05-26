Thể thức thi đấu vòng bảng World Cup 2026

Cập nhật thể thức thi đấu cùng các tiêu chí xếp hạng vòng bảng tại World Cup 2026, giải đấu lịch sử với 48 đội tham dự và hàng loạt thay đổi đáng chú ý.

World Cup 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử giải đấu khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết. Ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico sẽ đồng đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7/2026. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn quan tâm nhất lúc này không chỉ là số đội tăng mạnh mà còn nằm ở thể thức vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo công bố từ FIFA, World Cup 2026 sẽ được chia thành 12 bảng đấu, từ A đến L, với mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Chính cách xác định thứ hạng phức tạp ở vòng bảng đang trở thành tâm điểm chú ý trước thềm giải đấu lịch sử này.

World cup 2026 hứa hẹn sẽ nóng bỏng và hấp dẫn ngay từ giai đoạn vòng bảng. Tiêu chí xếp hạng vòng bảng World Cup 2026:

Nếu hai hoặc nhiều đội bằng điểm nhau, các tiêu chí sau sẽ được áp dụng để xác định thứ hạng:

1. Xét thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm.

2. Xét hiệu số bàn thắng ở các trận đối đầu.

3. Xét số bàn thắng ghi được ở các trận đối đầu.

Nếu vẫn còn các đội bằng nhau, tiếp tục lặp lại các tiêu chí đối đầu trên cho riêng các đội đó. Sau đó tiếp tục xét các tiêu chí sau:

1. Xét hiệu số bàn thắng của toàn bảng.

2. Xét tổng số bàn thắng ghi được.

3. Xét điểm fair-play (thẻ vàng và thẻ đỏ).

4. Xét vị trí trên BXH FIFA mới nhất.

Trong trường hợp hai hoặc nhiều đội bằng điểm nhau, FIFA sẽ áp dụng hàng loạt tiêu chí phụ để phân định thứ hạng. Đầu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan, bao gồm số điểm giành được, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được. Nếu vẫn chưa thể tách bạch, các tiêu chí này sẽ tiếp tục được áp dụng riêng giữa những đội còn bằng nhau trước khi chuyển sang các chỉ số tổng thể của toàn bảng.

Sau các tiêu chí đối đầu, FIFA sẽ xét tới hiệu số bàn thắng bại trong toàn bộ các trận vòng bảng, tiếp theo là tổng số bàn thắng ghi được.Một điểm đáng chú ý khác là điểm fair-play cũng có thể quyết định tấm vé đi tiếp.Theo quy định, “Thẻ vàng:1 điểm”, “Thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng):3 điểm”, “Thẻ đỏ trực tiếp:4 điểm” và “Thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp:5 điểm”.Điều này khiến từng pha phạm lỗi tại World Cup 2026 đều có thể mang ý nghĩa cực lớn.

Nếu các đội vẫn bất phân thắng bại sau toàn bộ tiêu chí trên, FIFA sẽ sử dụng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA nam mới nhất để phân định.Đây được xem là lớp “lá chắn cuối cùng” để tránh việc bốc thăm may rủi như trong quá khứ.

Mọi sự chú ý đang dần đổ dồn vào kỳ World Cup lịch sử ở Bắc Mỹ.

Việc mở rộng lên 48 đội cũng kéo tổng số trận đấu của World Cup 2026 lên con số 104, tăng mạnh so với 64 trận ở các kỳ trước. Dù vậy, số trận tối đa mà một đội phải chơi nếu vào tới chung kết sẽ là 8 trận. Với việc bổ sung vòng 1/16 ở giai đoạn knock-out, World Cup 2026 hứa hẹn tạo ra lịch thi đấu dày đặc, đồng thời khiến từng điểm số và từng bàn thắng ở vòng bảng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.