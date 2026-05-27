Tay vợt 17 tuổi gây sốc ở Roland Garros

Moise Kouame trở thành tay vợt đầu tiên sinh sau năm 2008 thắng tại vòng chính Grand Slam, khi hạ cựu vô địch Mỹ Mở rộng Marin Cilic 7-6(4), 6-2, 6-1.

Kouame hiện đứng thứ 318 thế giới, sinh ra và lớn lên tại Paris, đồng thời là tay vợt đầu tiên sinh năm 2009 sau góp mặt ở vòng chính một giải Grand Slam. Tài năng trẻ Pháp tận dụng thành công 4 trong 7 break-point trước đàn anh lớn hơn 20 tuổi, để thắng sau ba set.

Đây cũng là trận đơn nam Grand Slam có khoảng cách tuổi lớn thứ hai thế kỷ 21, chỉ sau màn so tài giữa Zachary Svajda và Paolo Lorenzi tại Mỹ Mở rộng 2019.

“Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho lần đầu”, Kouame nói sau trận đấu trên sân Simone Mathieu hôm 26/5. "Cả đội dành nhiều thời gian nghiên cứu chiến thuật cũng như cách tiếp cận trận đấu trước đối thủ lớn. Hôm qua tôi tập luyện rất nhiều trên các sân này và năm ngoái cũng từng thi đấu ở đây, nên phần nào hiểu được bầu không khí hôm nay".

Dưới cái nắng gay gắt tại Paris, Kouame thi đấu đầy bản lĩnh. Anh cứu toàn bộ ba break-point trong set đầu tiên trước sức ép từ những cú giao bóng uy lực của Cilic. Sau khi thắng loạt tie-break, tay vợt 17 tuổi hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Kouame đánh trái tay trong trận gặp Cilic ở vòng một Roland Garros trên sân Simone Mathieu, Paris, Pháp hôm 26/5. Ảnh: Reuters

Một số pha xử lý của Kouame gợi nhớ phong cách ngẫu hứng của Monfils - người chia tay Roland Garros một ngày trước đó. Điểm nhấn là tình huống ở game thứ tư set ba, khi anh cứu bóng bằng cú thuận tay khó tin rồi quay sang khuấy động khán giả chủ nhà.

Khi mới 15 tuổi, Moise Kouame đã gây tiếng vang lớn khi bất ngờ tiến vào tứ kết nội dung trẻ tại Roland Garros hai năm trước. Sở hữu thể hình vượt trội cùng tính cách cởi mở, tay vợt trẻ nhanh chóng tạo được sự kết nối với khán giả Pháp.

Có gia đình mang gốc gác Cameroon và Bờ Biển Ngà, Kouame từng tập luyện tại trung tâm đào tạo của Liên đoàn quần vợt Pháp ở Poitiers, sau đó tiếp tục phát triển tại học viện của Justine Henin ở Bỉ và trung tâm của Patrick Mouratoglou ở miền nam nước Pháp. Anh cũng nhận được sự hướng dẫn từ Richard Gasquet.

Chiến thắng tại Roland Garros nối dài chuỗi bước tiến đáng chú ý của Kouame trong năm 2026. Tay vợt cao 1m93 người Paris khởi đầu mùa giải bằng chuỗi 10 trận thắng liên tiếp ở hệ thống ITF, trước khi tiếp tục thăng tiến với danh hiệu ATP Challenger tại Santa Margherita di Pula. Sau đó, Kouame trở thành tay vợt trẻ thứ sáu lịch sử vượt qua vòng loại một giải ATP Tour khi dự ATP 250 ở Montpellier hồi tháng Hai.

Đến tháng 3, Kouame nhận vé đặc cách dự Miami Mở rộng và đánh bại Svajda để trở thành tay vợt trẻ nhất thắng trận trong lịch sử giải đấu. Thành tích đó thậm chí giúp anh nhận lời chúc mừng từ Novak Djokovic.

Tháng 4, Kouame tiếp tục được trao suất đặc cách tại Monte Carlo Masters, nơi anh có dịp tập luyện cùng số một thế giới Jannik Sinner.

“Miami giúp ích cho tôi rất nhiều vì đó cũng là một giải Masters 1000 lớn”, Kouame nói. "Những trải nghiệm tại Roland Garros, Miami hay Monte Carlo đều rất quan trọng để tích lũy kinh nghiệm. Và hôm nay mọi thứ thực sự phát huy hiệu quả".

Đã rất lâu Roland Garros mới chứng kiến một tay vợt 17 tuổi thắng trận ở vòng chính. Lần gần nhất điều đó xảy ra tại Grand Slam đất nện là vào năm 1991 với Dinu Pescariu. Còn ở các giải Grand Slam nói chung, điều tương tự xảy ra gần nhất với Bernard Tomic tại Australia Mở rộng 2009.

Ở vòng hai, Kouame sẽ gặp Adolfo Daniel Vallejo, người đi tiếp sau khi Cameron Norrie bỏ cuộc.

Từ vị trí 876 thế giới hồi đầu năm, Kouame hiện chắc chắn sẽ vào top 300 ATP sau Roland Garros. Trên bảng xếp hạng cập nhật, anh đã tăng 71 bậc lên số 247 thế giới.

Theo vnexpress.net