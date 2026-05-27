Alvarez: “World Cup 2026 đặc biệt vì đó là đại hội cuối của Messi”

Trong cuộc phỏng vấn với FIFA, tiền đạo Julian Alvarez chia sẻ về sự cạnh tranh cùng Lautaro Martinez, ảnh hưởng của Lionel Messi và hành trình trưởng thành sau chức vô địch World Cup 2022.

"Là người Argentina, chúng tôi luôn mang trong mình khát khao trở thành nhà vô địch. World Cup lần này cũng không ngoại lệ", Alvarez nói. "Trước mắt, toàn đội muốn vào chung kết. Chúng tôi hiểu điều đó không dễ dàng, mọi thứ có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Argentina sẽ chuẩn bị tốt nhất và tiến từng bước".

Alvarez vươn lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới trong bốn năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, ban đầu, anh chỉ được xem là phương án dự phòng. Khi ấy, tiền đạo thuộc biên chế Man City xếp sau Lautaro Martinez - người góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021 - trong thứ tự ưu tiên của HLV Lionel Scaloni.

Sau khi vào thay người ở hai lượt mở màn (thua Arab Saudi và thắng Mexico), Alvarez được trao cơ hội đá chính ở lượt cuối vòng bảng gặp Ba Lan. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo River Plate ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 và từ đó giữ được vị trí trong đội hình chính, cho đến chung kết.

Julian Alvarez mừng bàn thứ hai trong trận Argentina thắng Australia ở vòng 1/8 World Cup diễn ra tại sân vận động Ahmad Bin Ali ở Doha, Qatar ngày 3/12/2022. Ảnh: AP

Trước thềm World Cup 2026, Alvarez và Lautaro Martinez tiếp tục là hai lựa chọn hàng đầu trên hàng công Argentina. Trong khi Alvarez trở thành ngôi sao của Atletico Madrid, Martinez vẫn là đầu tàu tại Inter Milan, cho thấy chiều sâu lực lượng đáng gờm của nhà đương kim vô địch thế giới.

Khác với bốn năm trước, Alvarez giờ là trụ cột không thể thay thế. Tiền đạo 26 tuổi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm Copa Libertadores, Champions League và Copa America. Phong độ ổn định ở vòng loại khu vực Nam Mỹ giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của Scaloni nhờ khả năng phối hợp, pressing và dứt điểm sắc bén.

Tiền đạo sinh năm 2000 thừa nhận cảm giác bước vào World Cup với tư cách nhà ĐKVĐ mang đến niềm tự hào đặc biệt. "Được dự World Cup trong vị thế nhà vô địch thế giới thật sự tuyệt vời. Chúng tôi muốn bảo vệ danh hiệu và khiến người dân Argentina một lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc", anh cho biết.

Julian Alvarez (phải) chia vui cùng Lionel Messi. Ảnh: AP

Khi được hỏi về ký ức đáng nhớ nhất tại Qatar, Alvarez chọn chiến thắng trước Mexico ở lượt hai vòng bảng. "Tôi nghĩ đó là trận đấu mang tính bước ngoặt, nhất là sau thất bại ở lượt mở màn. Kể từ thời điểm ấy, mọi thứ dần vào guồng và chúng tôi hiểu số phận nằm trong tay mình", anh nói.

Alvarez cũng cho rằng nếu bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, thế hệ hiện tại của Argentina sẽ đi vào lịch sử. "Nếu vô địch thêm một lần nữa, chúng tôi sẽ trở thành đội tuyển vô địch World Cup liên tiếp, đồng thời giành hai Copa America. Đây đã là giai đoạn vàng của bóng đá Argentina trong vài năm qua và chúng tôi hy vọng sẽ còn tận hưởng thêm nhiều khoảnh khắc tuyệt vời", anh nhấn mạnh.

Khi được hỏi về đàn anh Lionel Messi, người nhiều khả năng sẽ dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, tiền đạo 26 tuổi đáp: "Tất cả đều hiểu đây có thể là World Cup cuối của Leo vì tuổi tác, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về anh ấy. Đây sẽ là giải đấu rất đặc biệt, không chỉ với Argentina mà còn với mọi người trên thế giới, bởi Leo là cầu thủ hay nhất lịch sử".

Theo vnexpress.net