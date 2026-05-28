U20 Việt Nam vào bảng đấu nhiều thử thách tại Vòng loại U20 châu Á 2027

Chiều 28/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, Triều Tiên và Palestine.

Bốc thăm chia bảng Vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: AFC

Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á. Trong khi đó, Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Hiện tại, lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện chuyên môn thông qua quá trình tập huấn và thi đấu quốc tế, trước mắt là tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại sân chơi châu lục.

Theo thể thức của giải, 32 đội tham dự giai đoạn vòng loại được chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31/8 đến 6/9/2026.

Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc.

Điểm mới đáng chú ý của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Theo đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ thi đấu tại Giai đoạn Vòng loại, trong khi 12 đội còn lại tham dự Giai đoạn Phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Ngoài ra, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất tại Giai đoạn Vòng loại sẽ xuống thi đấu ở Giai đoạn Phát triển ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên Giai đoạn Vòng loại.

Theo công bố của AFC, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Vòng loại, cùng với Bahrain, Campuchia, Kyrgyz Republic, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Trong khi đó, Bhutan, Mông Cổ và Myanmar sẽ đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Phát triển.

Theo nhandan.vn