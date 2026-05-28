Man Utd chốt tân binh đầu tiên cho mùa 2026-2027

Tiền vệ người Brazil Ederson sắp đến từ Atalanta để thay thế Casemiro trong kế hoạch của HLV Michael Carrick cho Man Utd mùa tới.

Theo báo Anh The Times cho Man Utd và Atalanta đã chốt giá chuyển nhượng Ederson với tổng phí 51 triệu USD.

Đàm phán giữa Man Utd với CLB Italy tiến triển nhanh chóng trong tuần qua, sau khi Ederson khẳng định Man Utd là bến đỗ ưu tiên của anh. Hôm 22/5, Atalanta còn rút tiền vệ 26 tuổi này khỏi danh sách đá vòng cuối Serie A, khi ban lãnh đạo CLB xác nhận đang xúc tiến chuyển nhượng anh. Sau cùng, hai bên đã thống nhất mức giá 47 triệu USD trả trước, kèm 4 triệu USD phụ phí.

Atletico Madrid trước đó đã đánh tiếng muốn tuyển mộ Ederson và thậm chí đạt thỏa thuận cá nhân với anh. Nhưng đội bóng Tây Ban Nha lại không sẵn sàng đáp ứng mức định giá từ Atalanta. Ngoài ra, theo The Times, việc Man Utd giành vé dự Champions League chỉ 4 tháng sau khi Carrick tiếp quản ghế nóng là “yếu tố then chốt thuyết phục Ederson chuyển đến Old Trafford”.

Man Utd cũng cần tăng cường một tiền vệ trung tâm chất lượng để thay thế Casemiro - người rời đi do hết hợp đồng cuối mùa này. Sau Ederson, “Quỷ Đỏ” vẫn có thể mua thêm tiền vệ vì Carrick muốn nâng cấp đội hình để Man Utd hướng đến các mục tiêu cao hơn ở Ngoại hạng Anh - nơi họ cán đích thứ ba mùa 2025-2026 và tiến sâu Champions League.

Ederson trong trận đấu giữa Bayern Munich và Atalanta ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 18/3/2026 trên sân Allianz. Ảnh: AFP

Ederson bắt đầu sự nghiệp tại Desportivo Brasil, một CLB hạng Ba có trụ sở tại Sao Paulo, thuộc sở hữu của tập đoàn Sơn Đông Lỗ Năng – cũng là chủ CLB cùng tên đang thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc. Tại đây, anh từng có thời gian chơi bóng theo dạng cho mượn ở tuổi 16. Đến tháng 1/2022, Ederson chuyển sang khoác áo Salernitana, đội khi đó mới lên hạng tại Serie A.

Chỉ sau 15 trận và 5 tháng gắn bó ngắn ngủi, Ederson đã lọt vào mắt xanh của Atalanta và khiến CLB này phải chi ra 27 triệu USD để mang anh về. Tiền vệ sinh năm 1999 nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt giúp Atalanta giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử - chức vô địch Europa League 2024, sau khi đánh bại Leverkusen của Xabi Alonso tại Dublin, CH Ireland.

Phong độ chói sáng ấy cũng giúp Ederson được triệu tập lần đầu lên tuyển Brazil vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, đến nay anh mới ba lần đá cho ĐTQG, lần gần nhất là vào sân từ băng ghế dự bị trong trận vòng loại World Cup 2026 gặp Argentina hồi tháng 3/2025. Kể từ đó, Ederson không được gọi và cũng không nằm trong danh sách 26 tuyển thủ HLV Carlo Ancelotti đưa đến Bắc Mỹ hè này.

Ederson trong màu áo tuyển Brazil ở trận giao hữu trước Mexico tại sân Kyle Field ở Texas, Mỹ vào ngày 8/6/2024. Ảnh: AFP

Ederson có tuổi thơ cơ cực tại thành phố Campo Grande, miền trung Brazil. "Cuộc sống khi đó rất khó khăn, nhưng vào một ngày nọ năm 6 tuổi, tôi đã nói với mẹ: 'Rồi con sẽ trở thành cầu thủ bóng đá’. Năm 12 tuổi, khi tôi chuẩn bị lên đường tới Sao Paulo, mẹ nói với tôi: ‘Nhà mình chỉ đủ tiền cho con đi chứ không có tiền quay về đâu’. Thật may mắn là tôi đã không phải quay về nữa", anh từng kể trên báo La Gazzetta dello Sport.

Do Ederson chỉ còn một năm hợp đồng với Atalanta, mức giá 51 triệu USD được xem là một thương vụ hời cho CLB Italy. Bản hợp đồng này cũng đánh dấu việc Man Utd đã chi tổng cộng 173 triệu USD cho Atalanta để mua ba cầu thủ trong vòng 5 năm qua, sau thương vụ Amad Diallo (25 triệu USD) năm 2021 và tiền đạo Rasmus Hojlund (97 triệu USD) hai năm sau.

Các tuyển trạch viên Man Utd đánh giá cao mẫu tiền vệ con thoi có nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi năng nổ cùng tầm hoạt động rộng của Ederson. Đây được xem là những phẩm chất hoàn hảo đáp ứng yêu cầu của “Quỷ Đỏ” trong việc tìm kiếm một máy quét khu trung tuyến và một cầu thủ có khả năng pressing tầm cao. Ngoài ra, anh còn cho thấy sự đa năng khi thường xuyên được bố trí đá nhô cao trong vai trò tấn công ở Atalanta.

Ederson nâng cúp Europa League sau khi cùng Atalanta đánh bại Bayer Leverkusen ở trận chung kết tại sân Dublin Arena vào ngày 22/5/2024. Ảnh: AFP

Ederson là mục tiêu dễ tiếp cận nhất trong số các tiền vệ mà Man Utd nhắm tới trong hè 2026, và thương vụ có thể hoàn tất ngay trong tuần này. Ngược lại, các mục tiêu khác của lại phức tạp hơn.

Tuyển thủ Anh Elliot Anderson vẫn nằm trong tầm ngắm của Man Utd, nhưng Nottingham Forest định giá tiền vệ này lên tới 161 triệu USD. Đồng thời, nhiều nguồn tin tại Anh cũng cho rằng cầu thủ này nhiều khả năng sẽ cập bến Man City.

Một mục tiêu khác được đánh giá khả dĩ hơn là Mateus Fernandes, trong bối cảnh CLB chủ quản West Ham vừa xuống hạng. Trong khi, Sandro Tonali của Newcastle Utd và Carlos Baleba của Brighton được Man Utd quan tâm, nhưng có mức giá đắt đỏ.

Tại Tây Ban Nha, truyền thông nước này cho biết thêm rằng Man Utd cũng đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Real Madrid Aurelien Tchouameni.

Theo vnexpress.net