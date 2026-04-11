Bên lề Kỳ họp Quốc hội: Giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Một số đại biểu bày tỏ quan điểm cho rằng, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các dự án luật cần hướng đến mục tiêu giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 11/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý...

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình về tính cấp thiết phải điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế đối với các dự án Luật trên; đồng thời cho rằng, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các dự án luật cần hướng đến mục tiêu giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (đoàn Phú Thọ) cho rằng, thực tế xã hội hiện nay cho thấy các giao dịch bất động sản đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Do đó, việc sửa đổi Luật Công chứng lần này cần phải hướng tới mục tiêu phát huy hiệu quả thực chất và tạo sự thuận tiện tối đa cho các bên tham gia giao dịch.

Theo đại biểu, quy định về công chứng bất động sản cần được thực hiện một cách linh hoạt. Thay vì bắt buộc tất cả các loại hình giao dịch phải qua công chứng, cơ quan soạn thảo nên nghiên cứu theo hướng khuyến khích hoặc để người dân tự nguyện lựa chọn tùy theo nhu cầu và tính chất của từng loại hợp đồng.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của văn phòng công chứng trong việc xác định nội dung giao dịch, đặc biệt là vai trò ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như tình trạng trốn thuế trong giao dịch bất động sản. Vì theo đại biểu, nếu công chứng viên không chịu trách nhiệm trước các dấu hiệu sai phạm thì việc bắt buộc công chứng sẽ gây ra những rào cản không cần thiết. Trong trường hợp này, có thể xem xét phương án người dân thực hiện giao dịch theo mẫu hợp đồng thống nhất của Nhà nước và hoàn thành nghĩa vụ thuế qua các biên lai xác nhận, thay vì phải bắt buộc đi công chứng.

Liên quan đến phạm vi công chứng, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) và đại biểu Nguyễn Minh Tuấn cùng chung quan điểm cho rằng, cần quy định rõ ràng, tránh tình trạng “định tính” gây khó khăn cho địa phương. Đặc biệt, đối với các giao dịch bất động sản, các đại biểu đề xuất cần sự linh hoạt, làm rõ trách nhiệm của công chứng viên trong việc ngăn chặn sai phạm, trốn thuế, thay vì chỉ bắt buộc về mặt hình thức, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đại biểu đoàn Hưng Yên ủng hộ việc sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ truyền thống nhưng đề nghị cần có lộ trình cụ thể. Đại biểu nhấn mạnh, việc đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan cung cấp dữ liệu là điều kiện tiên quyết trước khi áp dụng diện rộng, tránh đẩy rủi ro về phía công chứng viên và người dân.

