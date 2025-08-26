Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ: Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thời gian qua, cùng với việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và điều trị.

Bộ phận đón tiếp bệnh nhân của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ luôn ân cần, chu đáo.

Mới đây nhất, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã cứu sống thành công bé trai 4 tuổi bị đuối nước khi đi bơi cùng gia đình. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp độ III - Viêm phổi hít trên bệnh nhân đuối nước giờ thứ 2. Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi, bệnh nhi được điều trị thở máy theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi, hồi sức tuần hoàn và sử dụng kháng sinh do bệnh nhân có tình trạng viêm phổi nặng.

Bác sĩ Nguyễn Võ Lộc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết: Việc sơ cứu không đúng quy trình có thể khiến trẻ rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, bỏ lỡ “thời gian vàng” để thực hiện hồi sức tim phổi, làm cho diễn biến bệnh trở nên nguy kịch. Trong lúc quá hoảng loạn, nhiều phụ huynh đã bế vác trẻ và áp dụng một số biện pháp dân gian, khiến quá trình cấp cứu bị chậm trễ. Không chỉ vậy, những thao tác này còn tiềm ẩn nguy cơ khiến nước tràn vào phổi, gây co thắt cơ hô hấp, cản trở việc trao đổi oxy và dẫn đến tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Nhờ được ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong điều trị, sau 5 ngày, bệnh nhi đã được cai thở máy và chuyển sang thở oxy qua gọng. Tình trạng suy hô hấp ở bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, các chỉ số huyết động ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát tại khoa để đảm bảo quá trình hồi phục thuận lợi.

Mới đây, Khoa Sơ sinh của Bệnh viện đã áp dụng liệu pháp hạ thân nhiệt chỉ huy cứu sống một bé trai sơ sinh tổn thương não nguy kịch do bị ngạt khi sinh. Các bác sĩ cho biết, trước đây những trường hợp trẻ bị ngạt khi sinh không có biện pháp đặc hiệu, chủ yếu là điều trị hỗ trợ. Các tổn thương thiếu oxy ở các cơ quan như tim, gan, thận có thể phục hồi, tuy nhiên tế bào não khi bị tổn thương thì không có khả năng hồi phục. Do đó tỷ lệ tử vong và để lại di chứng về tâm thần vận động hay bại não sau này cho trẻ rất cao. Nhờ có liệu pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, những tổn thương não ở trẻ sơ sinh bị ngạt sau sinh sẽ được hạn chế tối đa.

Trước đó, các bác sĩ khoa Ngoại nhi tổng hợp của bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng điều trị giãn não thất (hay còn gọi là não úng thuỷ) cho một trường hợp trẻ sơ sinh non tháng. Đây là một trong những thủ thuật cứu sống phổ biến nhất và quan trọng nhất trong chăm sóc đặc biệt về thần kinh. Việc thành công thực hiện kỹ thuật này ở trẻ sinh non mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhi mắc bệnh lý này.

Bác sĩ Bệnh viện thường xuyên theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhi.

Trong lĩnh vực sản - phụ khoa, bệnh viện thành công triển khai kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị u xơ tử cung với ưu điểm vượt trội là tiết kiệm thời gian điều trị, người bệnh không cần gây mê, không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ và quan trọng nhất là đảm bảo được chức năng sinh sản, đặc biệt là đối với các trường hợp hiếm muộn. Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ là một trong 3 bệnh viện đầu tiên của miền Bắc có thể thực hiện được kỹ thuật này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của bệnh viện tích cực được đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ và tạo niềm tin với người dân. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học đạt được những kết quả đáng tự hào. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, trung tâm khám cho 7.500 lượt người bệnh, thực hiện 420 ca chọc hút noãn và thụ tinh trong ống nghiệm, 450 ca chuyển phôi với 247 ca có thai, tỷ lệ thành công đạt 55%. Đặc biệt, gần 300 em bé đã chào đời bằng phương pháp IVF trong nửa đầu năm 2025, nâng tổng số trẻ ra đời bằng kỹ thuật này tại Trung tâm lên hơn 1.000 trẻ.

Với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đồng thời đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng các kỹ thuật mới trong hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh ngày càng trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Với phương châm phục vụ “Thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm” vì sức khỏe và sự hài lòng của người bệnh, mỗi cán bộ, người lao động của bệnh viện đang từng ngày, từng giờ nỗ lực hết mình đem đến chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân.

Khánh Thy