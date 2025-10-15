Trạm y tế sau bàn giao: Gần dân hơn, hiệu quả hơn

Thực hiện Quyết định số 817 ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh chuyển giao nguyên trạng 494 Trạm Y tế (TYT) và 1 Phòng khám đa khoa khu vực về UBND xã, phường quản lý. Sau khi chuyển giao về cho UBND xã, phường trực tiếp quản lý, hoạt động của các TYT cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, gắn bó hơn với đời sống người dân và từng bước khẳng định vai trò là “người gác cổng” của hệ thống y tế địa phương. Thay đổi mô hình tổ chức đi kèm với thay đổi tư duy quản lý, TYT không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu, mà còn trở thành điểm tựa y tế cộng đồng trong công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

“Gần dân hơn, sát dân hơn”

Tại xã Nật Sơn, từ khi TYT được bàn giao về cho UBND xã quản lý, hoạt động tại đây diễn ra bài bản, nhịp nhàng hơn. Bà Lê Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc quản lý trực tiếp giúp địa phương chủ động hơn trong phân công nhiệm vụ, tổ chức nhân sự cũng như đầu tư cơ sở vật chất. Mọi khó khăn đều được giải quyết kịp thời, không phải chờ đợi cấp huyện chỉ đạo như trước.”

Nhân viên y tế xã cho trẻ uống Vitamin A theo quy định

Cũng nhờ “gần dân hơn”, TYT dễ dàng nắm bắt nhu cầu thực tế, đặc điểm dịch tễ của từng thôn, từng hộ để triển khai các chương trình y tế cộng đồng như tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em... Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, tuyên truyền về phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường cũng được đẩy mạnh, tạo sự tin tưởng trong dân.

Ông Quách Đình Nhâm, trú tại xóm Khả, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây mỗi khi sức khỏe có vấn đề là tôi phải bắt xe ra bệnh viện huyện, mất cả buổi sáng. Giờ đến trạm y tế xã, bác sĩ tận tình, thuốc đầy đủ, lại không phải chờ lâu. Người già như tôi đỡ vất vả hẳn.”

Nâng cao hiệu quả y tế tuyến đầu

Sau bàn giao về xã phường quản lý, các TYT triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các lĩnh vực công tác như y tế dự phòng; về khám, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh; về chăm sóc sức khỏe sinh sản; về cung ứng thuốc thiết yếu; về quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe; hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản... tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả.

Trạm y tế Đồng Tiến, phường Hòa Bình khám bệnh cho người cao tuổi

Trung tâm Y tế khu vực duy trì việc phân công cán bộ hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật để nâng cao trình độ chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho TYT.

Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TYT được duy trì, thực hiện trên cơ sở hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được ký kết giữa Trung tâm Y tế khu vực và Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của TYT được thanh toán qua Trung tâm Y tế.

TYT được cung ứng thuốc, vật tư y tế, vắc xin thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, các chương trình y tế - dân số được thực hiện thông qua Trung tâm Y tế khu vực.

Bác sĩ Phùng Thị Lê Na – Trạm trưởng Trạm Y tế Đồng Tiến, phường Hòa Bình chia sẻ: “Trước đây, mọi quyết định lớn nhỏ đều phải xin ý kiến Trung tâm Y tế thành phố. Giờ được trực tiếp làm việc với UBND phường, chúng tôi dễ dàng triển khai các chương trình phòng bệnh theo kế hoạch địa phương, linh hoạt xử lý các tình huống dịch tễ xảy ra trong khu vực.”

Mối quan hệ giữa TYT và các tổ dân phố, đoàn thể cũng được tăng cường. Những buổi truyền thông sức khỏe, khám lưu động, kiểm tra vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại cơ sở. Đây là tiền đề để y tế cơ sở phát huy vai trò chủ lực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vẫn còn đó những thách thức

Dù có nhiều tín hiệu tích cực, việc bàn giao TYT về xã, phường cũng đặt ra không ít thách thức. Một số địa phương còn lúng túng trong điều hành chuyên môn; Công chức của Phòng VHXH thuộc UBND xã, phường phụ trách về y tế hầu hết không có chuyên môn y tế, đề nghị bổ sung nhân lực có chuyên môn y tế, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho công chức. cơ sở vật chất xuống cấp trong khi ngân sách xã còn hạn hẹp.

Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của ngành y tế và chính quyền các cấp, cùng với nỗ lực từ chính đội ngũ y tế cơ sở, mô hình quản lý mới đang từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu quả.

Các TYT xã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏa ban đầu cho Nhân dân

Theo TS.BS. Lê Hồng Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ: Sắp xếp lại các đơn vị y tế theo chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phù hợp với địa bàn quản lý, không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả của quản lý y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Việc đưa TYT về xã, phường quản lý không chỉ là sự thay đổi về hành chính, mà là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy chăm sóc sức khỏe toàn dân – lấy người dân làm trung tâm, lấy địa phương làm nền tảng, và lấy y tế dự phòng làm trọng tâm.

Công tác chuyển giao TYT về UBND xã quản lý đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về y tế tuyến cơ sở của tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo hướng gần dân, sát dân, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả.

Đinh Thắng