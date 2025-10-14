Nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở sau sáp nhập

Sau khi thực hiện sáp nhập và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Phú Thọ đối diện không ít thách thức trong việc tổ chức lại mạng lưới, phân bổ nhân lực và bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm giữ vững chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, toàn ngành đã từng bước khẳng định hướng đi đúng, tạo nền tảng cho một hệ thống y tế địa phương bền vững và hiện đại.

Từ khi hợp nhất địa giới hành chính, nhiều xã, phường mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ một số đơn vị cũ. Hệ thống trạm y tế theo đó phải được tổ chức lại cho phù hợp với quy mô dân cư, địa bàn quản lý và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Sở Y tế Phú Thọ đã khẩn trương rà soát toàn bộ mạng lưới y tế, sắp xếp lại trạm y tế theo đơn vị hành chính mới, đồng thời chuyển giao một số chức năng quản lý từ trung tâm y tế huyện trước đó về xã để tăng tính chủ động và gần dân hơn. Những trạm y tế cũ không còn phù hợp được tận dụng làm cơ sở khám dự phòng, kho thuốc hoặc điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

Mô hình đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân qua ki ốt sinh trắc học tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Bình

Bên cạnh việc tổ chức lại bộ máy, tỉnh cũng tập trung củng cố nguồn nhân lực. Một trong những khó khăn lớn nhất sau sáp nhập là tình trạng thiếu bác sĩ và cán bộ chuyên môn tại vùng sâu, vùng xa. Để khắc phục, ngành đã triển khai chính sách thu hút và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời ưu tiên tuyển dụng bác sĩ trẻ, tạo điều kiện luân chuyển, cử cán bộ đi học chuyên khoa sâu.

Những y bác sĩ công tác tại vùng khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi, hỗ trợ chỗ ở và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng đội ngũ y tế cơ sở đủ mạnh, có năng lực phục vụ trong điều kiện mới.

Công tác bảo hiểm y tế cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ thời điểm 1/7/2025, khi luật sửa đổi có hiệu lực, nhiều đối tượng yếu thế đã được hỗ trợ tham gia BHYT, qua đó mở rộng độ bao phủ và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Ngành Y tế phối hợp với cơ quan bảo hiểm tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, đảm bảo quyền lợi không bị gián đoạn do thay đổi địa giới hành chính. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn tỉnh đạt hơn 94%, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt. Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành đã triển khai gần 6.000 kỹ thuật mới, nhiều kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện được ở tuyến tỉnh nay đã được chuyển giao về một số trạm y tế cấp xã có đủ năng lực và điều kiện.

Các trạm y tế được trang bị thêm thiết bị siêu âm cơ bản, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động, cùng hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử giúp quản lý bệnh nhân thuận tiện hơn.

Tại khu vực Vĩnh Phúc cũ, nhiều trạm y tế cấp xã đã từng bước áp dụng công nghệ cao vào công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân

Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động ngành Y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” được cụ thể hóa bằng kế hoạch “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng người bệnh”, tạo chuyển biến tích cực trong thái độ phục vụ, quy trình tiếp đón và chăm sóc.

Dù vậy, tuyến y tế cơ sở vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Một số xã mới sáp nhập có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc di chuyển tới trạm y tế còn bất tiện, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ. Nhiều nơi cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị chuyên dụng khiến công tác khám chữa bệnh còn hạn chế.

Đặc biệt, tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là ở lĩnh vực y tế dự phòng, y học cổ truyền và sản nhi. Ngoài ra, chính sách đãi ngộ cho cán bộ y tế tuyến xã vẫn còn chênh lệch so với khối hành chính, chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút nhân lực lâu dài.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Phú Thọ cùng Sở Y tế đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, hội nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức và quản lý. Việc phân cấp, giao quyền rõ ràng hơn cho chính quyền xã giúp công tác điều hành trở nên linh hoạt, sát thực tiễn.

Những bất cập về trụ sở, trang thiết bị, nhân lực được rà soát lại, điều chuyển phù hợp, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu. Tỉnh cũng khuyến khích các hình thức hợp tác công – tư trong cung ứng dịch vụ y tế, vận động doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp phần giảm áp lực ngân sách nhà nước.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là tinh thần đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều trạm y tế cấp xã đã bước đầu triển khai phần mềm quản lý bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu hành chính công và hồ sơ BHYT, giúp giảm thủ tục, tăng hiệu quả phục vụ.

Một số đơn vị y tế cơ sở đã áp dụng mô hình khám chữa bệnh từ xa, kết nối hội chẩn với tuyến tỉnh để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các ca phức tạp. Đây được xem là hướng đi đúng đắn, phù hợp xu thế chuyển đổi số trong ngành y tế, đặc biệt hữu ích với các vùng miền núi, nơi thiếu nhân lực chuyên khoa.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, ngành Y tế Phú Thọ còn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các chiến dịch tuyên truyền phòng bệnh, tiêm chủng mở rộng, khám sàng lọc định kỳ được triển khai thường xuyên, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, nhiều chỉ số y tế cơ bản như tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ phụ nữ được khám thai 3 lần trong thai kỳ hay tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đều có chiều hướng tăng.

Kết quả bước đầu cho thấy nỗ lực của toàn ngành đã phát huy hiệu quả. Dù hệ thống y tế cơ sở còn nhiều khó khăn, song tinh thần chủ động, sáng tạo và đồng lòng của đội ngũ cán bộ y tế là điểm tựa quan trọng giúp Phú Thọ duy trì ổn định, không để gián đoạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sáp nhập.

Nhiều trạm y tế đã đạt tiêu chí quốc gia, tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng lên đáng kể. Mô hình y tế cơ sở sau sáp nhập bước đầu khẳng định tính hiệu quả khi vừa đảm bảo phục vụ dân sinh, vừa tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, ngành xác định sẽ tập trung đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới. Việc đào tạo và thu hút nhân lực y tế chất lượng cao vẫn là ưu tiên hàng đầu, song song với đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn. Chính sách tài chính và phụ cấp cho cán bộ tuyến xã tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài. Cùng với đó, ngành Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, công khai kết quả đánh giá để nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị.

Sáp nhập là bước ngoặt lớn, đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở. Với hướng đi đúng đắn và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ đang từng bước hình thành nền y tế cơ sở hiện đại, nhân văn, gần dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quang Nam