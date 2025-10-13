Kiểm tra tiến độ dự án Đường liên kết vùng khu vực Hoà Bình

Chiều 13/10, đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu).

Đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Đường liên kết vùng tại km30, phường Kỳ Sơn

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN&MT; BQL dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình cùng lãnh đạo UBND các xã, phường: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Nật Sơn, Mường Đồng và Kim Bôi.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại nhiều đoạn tuyến, điểm thi công của dự án trên địa bàn 5 xã, phường nêu trên, nghe báo cáo về tình hình tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công tại km28, dự án Đường liên kết vùng

Theo báo cáo, đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu) (sau đây viết tắt là dự án Đường liên kết vùng) do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình là chủ đầu tư. Dự án có chiều dài trên 49km với tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, bao gồm 02 đoạn: Đoạn 1 từ xã Kim Bôi kết nối với trục cao tốc quy hoạch Hòa Lạc – Hòa Bình tại phường Kỳ Sơn; đoạn từ phường Kỳ Sơn kết nối xã Đà Bắc.

Đến nay nhà thầu thi công trên tuyến với tổng giá trị thi công đạt trên 509 tỷ đồng, tương ứng 30,56% giá trị hợp đồng. Đã giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đạt 23,5/32km (khoảng 75%). Trong đó, địa phận xã Mường Động có tỷ lệ bàn giao cao nhất với 5,54/6,13km (82,05%).

Lũy kế vốn bố trí triển khai dự án Đường liên kết vùng đến nay đạt trên 2.303 tỷ đồng. Riêng vốn bố trí năm 2025 gần 1.057 tỷ đồng, trong đó, giải ngân năm 2025 đến nay trên 117,6 tỷ đồng đạt 11,13%. Lũy kế đến nay đã giải ngân trên 1.353,7 tỷ đồng đạt 58,78%.

Căn cứ vào tình hình thi công thực tế, báo cáo của các đơn vị tư vấn giám sát, trong thời gian vừa qua việc tổ chức thi công của nhà thầu chưa đáp ứng kế hoạch dẫn đến tiến độ thi công còn chậm. Ban Quản lý đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bố trí máy móc, nhân lực đảm bảo tiến độ của dự án.

Do ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng bị gián đoạn sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp, Chủ đầu tư đã rà soát kế hoạch giải ngân vốn dự án và đăng ký điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 sang giai đoạn 2026-2030 trên 727,6 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2025 sau điều chỉnh là trên 329 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, địa phương đã nêu ra nhiều vấn đề cần giải quyết như về hướng dẫn xây dựng khu tái định cư; báo cáo xác minh nguồn gốc sử dụng đất tại địa phương; tình trạng chồng lấn, sai lệch bản đồ địa chính và sự thiếu đồng bộ trong dữ liệu đất đai so với thực tế sử dụng đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB; các xã, phường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện đối chiếu lại bản đồ theo thực tế; hoàn thành việc kiểm đếm, bàn giao để chốt phương án đền bù vào ngày 17/10. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tháo gỡ vướng mắc đối với một số hộ dân, có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu vẫn không chấp hành quy định pháp luật.

Rà soát, điều chỉnh đối với các trường hợp sai lệch hồ sơ, có thông báo công khai theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành thủ tục giao đất sớm đối với hỗ trợ tái định cư; nhất trí phương án bổ sung kinh phí làm đường cho hộ dân thay bằng phương án tái định cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương cần tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2025.

Hồng Trung