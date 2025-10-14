Đơn vị dẫn đầu y tế khu vực triển khai các dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc triển khai, thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến vào công tác khám, chữa bệnh (KCB) và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần tích cực bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, nhân viên viên trung tâm quan tâm hỗ trợ, hướng dân bệnh nhân thanh toán viện phí mã quét QR

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc có quy mô 250 giường bệnh nội trú, nhưng thực kê 360 giường bệnh với hơn 200 cán bộ, nhân viên, trong đó có hơn 40 bác sĩ làm việc ở 20 khoa, phòng. Tuyến xã có gần 120 cán bộ, nhân viên, trong đó có hơn 20 bác sĩ, đảm bảo 100% trạm y tế có bác sĩ hoạt động thường xuyên, và có đủ nữ hộ sinh, điều dưỡng viên. Cuối tháng 8/2025, trung tâm khánh thành và đưa vào hoạt động khu nhà 7 tầng liên hoàn gồm các hạng mục: Nhà khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ 5 tầng; nhà điều trị nội trú 7 tầng; Khoa Truyền nhiễm 2 tầng; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 tầng; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại. Với quy mô dự án là 250 giường bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ KCB và phòng dịch, trung tâm luôn quan tâm cử cán bộ, thầy thuốc đi học nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Y tế và Bộ Y tế tổ chức. Hiện có 6 bác sĩ của trung tâm đang tham gia học bác sĩ chuyên khoa (CK) I; cùng với 11 cử nhân học CK I Điều dưỡng, 15 điều dưỡng Cao đẳng đi học nâng cao trình độ đại học điều dưỡng...

Thực hiện phẫu thuật tại Trung tâm

Được sự quan tâm của tỉnh và ngành Y tế, những năm gần đây, trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại đảm bảo gần 40% danh mục thiết bị theo quy định của Bộ Y tế và tỉnh với tổng số danh mục đã phê duyệt là gần 2.600 danh mục thiết bị. Đến nay, tổng số thiết bị hiện có của trung tâm đạt 31,7% theo định mức. Năm 2024, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y tế, trung tâm đã đầu tư thêm được một số trang thiết bị hiện đại, tiên tiến để đưa vào sử dụng trong công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân như: Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng; hệ thống phẫu thuật nội soi; Máy xét nghiệm huyết học 29 thông số; Máy thận nhân tạo; máy nội soi tai mũi họng; Máy đo nhãn áp cầm tay; máy chạy thận nhân tạo, máy chụp X.Q, máy nội soi dạ dày - thực quản, máy xét nghiệm miễn dịch đã được bảo dưỡng định kỳ sửa chữa và thay thế... có tác dụng tích cực trong thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến.

Nổi bật là việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật tại trung tâm những năm qua, luôn được lãnh đạo trung tâm quan tâm, khuyến khích thầy thuốc học chuyên sâu, học chuyên khoa, thạc sĩ y khoa. Nhờ đó, đến nay, đơn vị đã triển khai áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới vào chăm sóc, điều trị bệnh nhân đem lại hiệu quả cao. Năm 2024, Trung tâm đã tiếp nhận 3 gói chuyển giao kỹ thuật, trong đó phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cũ khảo sát và chuyển giao 2 gói kỹ thuật gồm: Phẫu thuật bệnh lý tử cung + phần phụ với 2 cán bộ và kỹ thuật đọc điện tâm đồ với hàng chục bệnh nhân tiếp nhận. Ngoài ra, đơn vị nhận 1 gói chuyển giao về Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh với 3 cán bộ nhận chuyển giao.

Một trong những nôi dung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được lãnh đạo trung tâm quan tâm là tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học. Từ đó, mỗi năm trung tâm có hàng chục đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Năm 2024, trung tâm phê duyệt thực hiện là 3 đề tài và đều được nghiệm thu đưa vào ứng dụng thực tiễn tại đơn vị.

Kết quả nổi bật của trung tâm là triển khai các dịch vụ kỹ thuật, đến nay, đã triển khai hơn 4.100 kỹ thuật, trong đó có hơn 500 kỹ thuật vượt tuyến; thực hiện tốt ca phẫu thuật thông thường và 1 số phẫu thuật vượt tuyến mà trước đây phải chuyển tuyến. Nổi bật là các kỹ thuật chuyên sâu như: Phẫu thuật nội soi (cắt ruột thừa; thoát vị bẹn; thoát vị thành bụng; điều trị bệnh trĩ; điều trị bệnh sa trực tràng; cắt túi mật do viêm, do sỏi, do polyp; điều trị thủng dạ dày, ruột); phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, sa niêm mạc niệu đạo, tán sỏi niệu quản, bàng quang nội soi, cắt u xơ tuyến tiền liệt... phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa lạc chỗ, phẫu thuật cho trẻ em dưới 5 tuổi, người già 90 tuổi... Qua đó, thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện khám bệnh cho khoảng 600 lượt bệnh nhân, điều trị nối trú cho từ 250 - 350 bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt gần 120%. Từ tháng 11/2025, Trung tâm chính thức tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào chủ nhật hằng tuần (trừ nghỉ Lễ, Tết). Với các chuyên khoa về tim mạch, ung bướu, cơ - xương - khớp, tiêu hoá, tiết niệu, ngoại khoa, tai- mũi - họng do các chuyên gia đang công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị giúp thu dung bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Phát triển điều trị Y học cổ truyền tại Trung tâm

Cùng với thực hiện tốt công tác KCB, trung tâm luôn chú trọng việc chỉ đạo, hỗ trợ tuyến trạm, quản lý bệnh nhân đến KCB ban đầu tại các trạm y tế; đồng thời, triển khai một số kỹ thuật lâm sàng, mở rộng xét nghiệm sinh hoá tại trung tâm và phòng khám đa khoa khu vực... giúp việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở được tốt hơn. Bên cạnh đó, trung tâm luôn coi trọng thực hiện công tác y tế dự phòng, thường xuyên tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ làm y tế dự phòng, chủ động giám sát dịch bệnh ở cơ sở, cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm, nhiệt tình xuống xã, phường chỉ đạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên y tế thôn, bản, đồng thời tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện xử lý dịch bệnh; duy trì chế độ báo dịch để ngăn chặn dập dịch ngay từ cơ sở không để bùng phát.

Các chương trình y tế quốc gia như: Tiêm chủng mở rộng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng chống lao, HIV/AIDS; phòng chống các bệnh xã hội; quản lý hành nghề y được tư nhân, quản lý thuốc chữa bệnh; chăm sóc sức khoẻ sinh sản toàn diện cho phụ nữ được quan tâm đúng mức. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh của thành phố và các xã, phường, từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân về chương trình an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra các quán ăn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, khám sức khoẻ định kỳ người lao động, tổ chức kiểm tra hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường...

Tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ KCB và phòng chống dịch, trung tâm đẩy mạnh phát triển y tế cơ sở; khuyến khích thu hút bác sĩ về làm việc; triển khai tốt công tác quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý sức khỏe cá nhân. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về dân số, đặc biệt chú trọng công tác tiêm chủng mở rộng. Cử cán bộ đi học các khóa học phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị. Cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế kịp thời cho người bệnh, đặc biệt vật tư phục vụ công tác KCB và phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả...

