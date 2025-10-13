Hơn 2 ngày lọc máu liên tục, cứu sống người bệnh 90 tuổi qua cơn nguy kịch

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao vừa cấp cứu cụ bà L.T.L 90 tuổi, trú tại xã Xuân Lũng bị sốc nhiễm khuẩn đường mật biến chứng suy thận, suy gan qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật tán sỏi đường mật trong gan còn sonde dẫn lưu Kehr, suy tim rung nhĩ đang dùng thuốc. Ở nhà người bệnh có triệu chứng mệt nhiều, đau bụng - gia đình tự cho uống thuốc nhưng không đỡ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao, bụng chướng, đau dữ dội, mặt tái nhợt, nhịp tim không đều, Huyết áp tụt. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc trong tình trạng sốc, vô niệu, suy đa tạng, tiên lượng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Sau khi được các y, bác sỹ Trung tâm Y tế khu vực huyện Lâm Thao tận tình cứu chữa, tình trạng bệnh của bệnh nhân L.T.L (90 tuổi) đã dần được cải thiện

Nhận định đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn đường mật biến chứng suy đa tạng, đặc biệt có suy thận cấp vô niệu (creatinine 725 mmol/l) trên nền tuổi cao, suy tim rung nhĩ và nhiều bệnh lý mạn tính, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp, quyết định áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) kết hợp thở máy không xâm nhập, dùng vận mạch và điều trị nội khoa tích cực.

Trong suốt hơn 48 giờ liên tục, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng luôn theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn của người bệnh, điều chỉnh phác đồ điều trị theo đáp ứng lâm sàng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và tận tâm, tình trạng người bệnh dần cải thiện: Sốt giảm, mạch và huyết áp ổn định, giảm liều thuốc vận mạch, chức năng thận – gan phục hồi, tiểu tốt 2000 ml/ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống nhẹ và giao tiếp được với người thân.

Kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) là một phương pháp điều trị thay thế thận chuyên sâu, giúp loại bỏ yếu tố viêm, kiểm soát cân bằng nước – điện giải – toan kiềm, hỗ trợ hồi phục chức năng tạng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, suy thận cấp. Việc triển khai thành công các kỹ thuật này ngay tại Trung tâm khu vực Lâm Thao giúp người dân địa phương được tiếp cận điều trị chuyên sâu mà không phải chuyển tuyến, đặc biệt rút ngắn “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Vĩnh Hà