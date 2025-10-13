5 lợi ích không ngờ của vỏ táo

Vỏ táo chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn phần thịt, chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bảo vệ sức khỏe não bộ...

1. Vỏ táo giàu chất chống oxy hóa

Vỏ táo chứa các hợp chất chống oxy hóa (ví dụ như carotenoid, flavonoid và anthocyanidin) tạo nên màu sắc của táo và mang lại lợi ích cho sức khỏe. Chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, các phân tử không ổn định góp phần gây tổn thương tế bào và bệnh tật.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp:

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính;

Giảm viêm (phản ứng sinh lý với bệnh tật hoặc chấn thương, khi trở thành mạn tính, nó làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau);

Lão hóa sinh học chậm.

Gọt vỏ táo có thể làm mất đi từ 30% đến 50% lượng chất xơ và chất chống oxy hóa.

2. Vỏ táo là nguồn chất xơ tuyệt vời

Chất xơ trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, một nhóm các tình trạng khiến bạn dễ mắc bệnh tim, đái tháo đường type 2 và đột quỵ hơn. Chất xơ từ vỏ táo cũng có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và cải thiện sức khỏe đường ruột.

3. Hỗ trợ sức khỏe nội tiết tố

Chất diệp lục trong vỏ táo - một chất chống oxy hóa tạo nên màu xanh của táo - có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các hợp chất hóa học gây rối loạn hormone và dẫn đến tình trạng viêm mạn tính. Ăn vỏ táo có thể hỗ trợ sức khỏe hormone và giảm tình trạng viêm mạn tính, vốn có thể dẫn đến bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại chủ yếu giới hạn ở các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật. Cần có các nghiên cứu trên người để hiểu rõ hơn tác động của diệp lục đối với sức khỏe hormone.

4. Góp phần cải thiện sức khỏe não bộ

Vỏ táo giúp chống viêm khắp cơ thể, bao gồm cả não. Viêm thần kinh (viêm não) có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến não, chẳng hạn như:

Bệnh Alzheimer;

Bệnh Parkinson;

Đột quỵ...

Vỏ táo chứa chất chống oxy hóa quercetin, một loại flavonoid có thể làm giảm tình trạng viêm thần kinh và bảo vệ não.

5. Chất chống oxy hóa trong vỏ táo có đặc tính chống ung thư

Căng thẳng oxy hóa, sự mất cân bằng giữa các phân tử ổn định và không ổn định trong cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như chất chống oxy hóa có trong vỏ táo, có thể giúp:

Giảm nguy cơ ung thư;

Giảm thiểu tổn thương tế bào liên quan đến stress oxy hóa;

Khôi phục sự cân bằng bên trong cơ thể (cân bằng nội môi).