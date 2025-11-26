Công an xã Thượng Cốc phối hợp Bệnh viện khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 26/11, Công an xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Bình Tâm tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho người dân trên địa bàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dân cư có nguy cơ cao mắc các bệnh lý về mắt.

Các y, bác sỹ tổ chức thăm khám miễn phí các bệnh về mắt cho người dân

Trong đợt này, đã có 560 người dân đến thăm khám. Đối tượng được tiếp nhận là tất cả công dân có nhu cầu, có dấu hiệu, nghi vấn mắc các bệnh về mắt, nhất là đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Chương trình ưu tiên người già, trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp họ được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng mà không phải lo gánh nặng chi phí.

Các y bác sỹ có chuyên môn cao của Bệnh viện mắt kiểm tra, sàng lọc tư vấn cách phòng ngừa các bệnh lý về mắt thường gặp cho người dân

Tại buổi khám, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Bình Tâm đã tiến hành kiểm tra thị lực, soi đáy mắt, đo nhãn áp và sàng lọc các bệnh lý thường gặp như viêm kết mạc, tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Song song với quá trình thăm khám, các y bác sĩ cũng tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe mắt của từng người, hướng dẫn cách chăm sóc mắt đúng cách, chế độ sinh hoạt hợp lý, cách phòng tránh các bệnh thường gặp và các dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm. Đặc biệt, một số trường hợp được phát hiện mắc bệnh được tư vấn phác đồ điều trị phù hợp và hướng dẫn đến các cơ sở chuyên môn để theo dõi sâu hơn và hỗ trợ điều trị hoàn toàn miễn phí.

Cùng với việc khám, tư vấn điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt các y bác sỹ còn phối hợp với Công an xã Thượng Cốc tặng quà cho những người đến khám bệnh

Bệnh viện Mắt Bình Tâm cùng Công an xã Thượng Cốc cũng đã cấp phát thuốc miễn phí giúp người dân phòng ngừa các bệnh về mắt sau khi khám. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người dân.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe đôi mắt mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, giảm thiểu nguy cơ suy giảm thị lực. Mà còn là việc làm thiết thực, hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội.

Mạnh Hùng