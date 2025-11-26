Mái nhà chung và những sẻ chia thầm lặng

Giữa những câu chuyện về kỹ thuật mới, về những ca bệnh giành lại sự sống trong gang tấc, vẫn có một dòng chảy âm thầm khác trong đời sống của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương: Cách họ chăm lo cho chính những người đang ngày đêm chăm lo cho người bệnh. Từ “mái nhà chung” an toàn, ấm cúng đến những chính sách phúc lợi đầy nhân văn... tất cả tạo nên một hành trình mà ở đó, hạnh phúc của người lao động trở thành nền tảng của sự phát triển.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện luôn tận tâm thăm hỏi, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nền an cư để gìn giữ sự gắn bó

Tháng 9/2014, khi khu chung cư 5 tầng với 45 căn hộ hoàn thành sau 17 tháng thi công, những hộ nhân viên đầu tiên chuyển về đã mang theo cả nhịp sống mới cho nơi này. “Khu phố nhỏ” giữa lòng bệnh viện sáng đèn mỗi tối, tiếng trẻ con nô đùa dưới sân, những cuộc trò chuyện rôm rả sau giờ trực... Tất cả dựng nên một không gian ấm áp mà bất kỳ ai bước vào ngành y cũng đều mong mỏi: Có một chốn để trở về, đủ an yên để tái tạo năng lượng và tiếp tục đứng vững với nghề.

Từ những căn hộ 60m2 tưởng chừng giản dị ấy, có thể thấy rõ lựa chọn của bệnh viện: Bắt đầu từ điểm căn bản nhất - an cư để giữ chân và đồng hành cùng đội ngũ. Không còn cảnh thuê trọ chật chội, không còn nỗi lo gửi con sớm tối, không còn những buổi sáng đuổi theo thời gian giữa dòng xe cộ. Từng áp lực nhỏ được gỡ bỏ, để người lao động toàn tâm hơn với công việc của mình.

Và từ “chỗ ở”, sự quan tâm ấy dần mở rộng. Tuyến xe đưa đón Hùng Vương - Tuyên Quang khiến quãng đường 20km trở nên nhẹ nhàng; căng tin giữ mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng; phòng gym, thư viện điện tử, không gian sinh hoạt chung... Tất cả được sắp đặt bằng sự thấu hiểu, bởi bệnh viện biết rằng sức khỏe tinh thần quan trọng không kém gì năng lực chuyên môn.

Nhìn lại, từ mỗi ô cửa sáng đèn trong khu chung cư đến những chuyến xe sáng đầy tiếng cười, đều có chung một thông điệp: Bệnh viện chọn chia bớt những nhọc nhằn rất đời thường của người lao động bằng những điều cụ thể, thiết thực.

Xây dựng môi trường nhân văn

Nếu những tiện ích đời sống có thể nhìn thấy bằng mắt, thì thu nhập và phúc lợi lại là những bệ đỡ thầm lặng, giúp người lao động đứng vững trước áp lực ngày càng lớn của nghề y.

Theo đồng chí Trần Liên Việt - Phó Tổng giám đốc hệ thống y tế Hùng Vương: Những năm gần đây, Bệnh viện không chỉ tăng thu nhập cho nhân viên (riêng phúc lợi tăng 18% so với năm trước) mà còn duy trì hàng loạt hỗ trợ mang giá trị tinh thần lớn lao: 20 suất quà khó khăn trị giá 10 triệu đồng; 20 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm; gần 60 triệu đồng dành cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão; 98 triệu đồng quà Tết Đoàn viên; 17 triệu đồng khen thưởng con em học giỏi; 100 triệu đồng thăm hỏi đoàn viên, thân nhân điều trị bệnh; 97 triệu đồng quà sinh nhật...

Mỗi khoản hỗ trợ nhìn riêng thì nhỏ, nhưng cộng lại thành một “ngân hàng yêu thương” mà bệnh viện âm thầm gây dựng nhiều năm. Những ngày lễ, những buổi xem phim nhân ngày 20/10 cho cán bộ nữ, giải bóng chuyền hơi, đêm hội Trăng rằm, sinh nhật bệnh viện... đều trở thành sợi dây gắn kết để mỗi người cảm nhận rằng: Mình thuộc về nơi này.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đang xây dựng một khí chất rất riêng: Một bệnh viện không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành; không chỉ phát triển bằng chuyên môn, mà bằng chính sự tin tưởng của đội ngũ dành cho nhau. Chính tinh thần ấy đã tạo nên những kết quả rất rõ ràng trong nhiều năm gần đây: Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên khi hàng loạt kỹ thuật mới được áp dụng; cơ sở vật chất liên tục được mở rộng; đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo bài bản hơn; và các hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ với hàng nghìn lượt người dân được hỗ trợ khám, chữa bệnh mỗi năm. Đến thời điểm này, ngôi nhà chung Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã có 182 bác sĩ, trong đó có 4 bác sĩ chuyên khoa II, 37 bác sĩ chuyên khoa I, 31 bác sĩ nội trú, 12 thạc sĩ ... Những thành quả ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho cách bệnh viện lựa chọn phát triển - bằng con người và vì con người.

Ở bất kỳ tổ chức nào, con người vẫn là cội nguồn của mọi giá trị. Mà một đội ngũ chỉ thực sự mạnh khi họ cảm thấy mình được trân trọng, được bảo vệ và được sẻ chia. Và đó chính là điều Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đang làm một cách lặng lẽ nhưng đầy yêu thương.

Hương Giang