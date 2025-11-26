Y tế
Tiếp nhận 381 đơn vị máu tại ‘‘Ngày hội hiến máu tình nguyện’’

Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng với Bệnh viện Quân Y 103 và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Các tình nguyện viên là các em sinh viên tham gia hiến máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay có sự tham gia của hơn 500 tình nguyện viên là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Sư phạm 2 và trường Đại học FPT. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định.

Kết thúc Ngày hội hiến máu, Ban tổ chức đã tiếp nhận 381 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá vào ngân hàng máu quốc gia, đảm bảo nhu cầu sử dụng máu trong các bệnh viện nói chung và Bệnh viện quân Quân y 103 nói riêng,để kịp thời cấp cứu và điều trị cho những bệnh nhân thiếu máu và mắc các bệnh về máu.

Toàn cảnh buổi hiến máu

Đây là hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của các em sinh viên, thế hệ trẻ về nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện.

Linh Nguyễn


Linh Nguyễn

