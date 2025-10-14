Y tế
Phú Thọ: 60/60 cơ sở y tế đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Việc hoàn thành sớm triển khai hồ sơ bệnh án điện tử được đánh giá là một bước tiến lớn của ngành y tế Phú Thọ. Đây không chỉ là thành tựu trong công tác chuyển đổi số, mà còn là tiền đề để xây dựng hệ thống y tế thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 30/9, Phú Thọ đã có 60/60 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Hiện 100% bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới đã hoàn thành trước tiến độ về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh không giấy tờ. Đặc biệt, có 3 bệnh viện đã cơ bản áp dụng toàn diện hồ sơ BAĐT, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã áp dụng toàn diện hồ sơ BAĐT, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ trong khám, chữa bệnh

Với việc 60/60 cơ sở y tế đã hoàn thành triển khai, điều đó cho thấy đây không chỉ là sự quyết tâm của địa phương, mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp công nghệ thông tin (Viettel, VNPT,...) đã đóng góp tích cực, cung cấp các giải pháp phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả trong quá trình triển khai.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc triển khai chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân

Thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước triển khai bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Mục tiêu là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Anh Tú


