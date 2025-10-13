5 công thức trị liệu từ nước gừng đơn giản, ai cũng có thể làm

Nước gừng là một phương thuốc tự nhiên có nhiều lợi ích đa dạng, với khả năng trị liệu đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Bạn có thể tham khảo một số công thức pha chế nước gừng để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe này.

Nước gừng không chỉ là thức uống phổ biến mà còn là một loại thảo dược quý giá trong y học cổ truyền. Gừng được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa, kích thích sự thèm ăn và thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.

Các bác sĩ Ayurveda (hệ thống y học cổ truyền của Ấn Độ) thường kê đơn gừng như một chất hỗ trợ tiêu hóa mạnh mẽ vì nó thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích sự thèm ăn và làm thông các kênh vi tuần hoàn của cơ thể.

Nước gừng giúp cải thiện sự đồng hóa và vận chuyển chất dinh dưỡng đến các mô cơ thể mục tiêu. Gừng cũng được sử dụng trong y học cổ truyền phương Đông như một phương thuốc chữa đau khớp, buồn nôn và say tàu xe.

1. Một số nghiên cứu hiện đại về lợi ích trị liệu của gừng

Trong y học hiện đại, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về lợi ích y học của loại gia vị kỳ diệu này. Gừng chứa một hợp chất chống viêm rất mạnh gọi là gingerol - một chất có tác dụng giảm đau khớp và cơ. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực phẩm Dược liệu Hoa Kỳ, gừng tác động đến một số quá trình viêm ở cấp độ tế bào. Gừng có cùng đặc tính dược lý với thuốc chống viêm không steroid, giúp gừng trở thành một phương pháp điều trị hiệu quả cho cả bệnh viêm cấp tính và mạn tính.

Nhiều nghiên cứu khoa học khác cũng chứng minh hiệu quả giảm đau của gừng đối với các khớp, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của viêm khớp dạng thấp.

Nước gừng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được nghiên cứu hiện đại chứng minh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể giúp giảm đau nửa đầu. Một nghiên cứu được thực hiện tại Iran và được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research cho thấy bột gừng có hiệu quả điều trị các triệu chứng đau nửa đầu tương đương với sumatriptan - một loại thuốc phổ biến điều trị căn bệnh này.

Một nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Toàn diện của Đại học Michigan (Hoa Kỳ) phát hiện ra rằng gừng không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư buồng trứng mà còn ngăn ngừa chúng kháng thuốc hóa trị - một vấn đề thường gặp ở bệnh nhân ung thư buồng trứng.

Năm 2011, một nghiên cứu của Đại học Bang Georgia đã tìm hiểu tác dụng của gừng đối với ung thư tuyến tiền liệt, dựa trên các đặc tính chống khối u, chống viêm và chống oxy hóa đã được chứng minh của loại thảo mộc này. Kết quả nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy chiết xuất gừng tiêu diệt tế bào ung thư ở tuyến tiền liệt mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tế bào khỏe mạnh nào.

Nghiên cứu tại Đại học Sydney (Australia) cho thấy gừng có hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Planta Medica cho thấy chiết xuất gừng có thể làm tăng hấp thu glucose vào tế bào cơ mà không cần sử dụng insulin, do đó có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu cao.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Sinh học Phân tử và Tế bào Hô hấp Hoa Kỳ chứng minh rằng gừng có tác dụng điều trị hen suyễn theo hai cách: thứ nhất, bằng cách ức chế enzyme làm co cơ đường thở và thứ hai, bằng cách kích hoạt một enzyme khác có tác dụng làm giãn đường thở.

2. 5 công thức trị liệu từ nước gừng

Công thức số 1: Nước gừng giúp thanh lọc máu

Đập gừng và giã nát để lấy nước. Để nước trong lọ thủy tinh trong 15 phút.

Lọc bỏ bã và bảo quản nước ép trong tủ lạnh trong 5-6 ngày.

Trộn 2 thìa nước ép gừng này với 2 thìa mật ong và uống vào mỗi buổi sáng khi bụng đói.

Có thể dùng trong 48 ngày, mỗi 6 tháng một liệu trình.

Nước gừng mật ong giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng...

Công thức số 2: Nước gừng mật ong hỗ trợ tiêu hóa

Rửa sạch gừng tươi và gọt bỏ vỏ.

Cắt gừng thành từng miếng nhỏ, ngâm trong mật ong trong chai thủy tinh miệng rộng.

Đậy miệng chai bằng một miếng vải cotton mỏng màu trắng và phơi nắng trong 12 ngày.

Dùng 2-4 lát gừng và một chút mật ong pha với nước ấm uống hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối để loại bỏ vấn đề khó tiêu.

Công thức số 3: Nước chanh gừng giảm nguy cơ cảm lạnh

Trộn 4 thìa cà phê nước ép gừng tươi, 4 thìa cà phê mật ong và 2 thìa cà phê nước cốt chanh vào một cốc nước ấm và uống vào lúc nào bạn muốn. Đây là một bài thuốc tuyệt vời giúp giảm nguy cơ cảm lạnh, tăng cường hệ miễn dịch trong mùa thu đông.

Công thức số 4: Trà gừng húng quế tràn đầy năng lượng

Công thức trà tốt cho sức khỏe này sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng mà không lo tác dụng phụ của caffeine.

Đun sôi 4,5 cốc nước lọc trong một cái nồi.

Khi nước sôi, giã nát một miếng gừng tươi dài 5 cm và khoảng 25 - 30 lá húng quế.

Thêm hỗn hợp vào nước sôi, cùng với 2 thìa cà phê hạt rau mùi khô (tùy chọn).

Tiếp tục đun sôi trong 2 - 3 phút.

Rót trà vào cốc, có thể thêm 1 thìa cà phê nước cốt chanh và đường thốt nốt cho vừa ăn. Dùng nóng.

Công thức số 5: Nước giải khát dưa hấu gừng bạc hà

1/4 quả dưa hấu cắt miếng.

1 miếng gừng dài 2,5 cm.

1/4 cốc lá bạc hà tươi.

Muối vừa ăn.

Bột tiêu đen vừa ăn.

3 thìa canh mật ong.

Cách làm: Gọt vỏ dưa hấu, bỏ hạt và thái nhỏ. Cho các miếng dưa hấu vào bình của máy xay sinh tố. Gọt vỏ gừng, giã nát và cho vào bình. Thêm lá bạc hà, muối, bột tiêu và mật ong. Xay tất cả cho đến khi mịn, sau đó lọc qua rây. Đổ nước ép vào ly và dùng ngay hoặc để tủ lạnh uống trong ngày.

Không nên lạm dụng, chỉ uống với lượng vừa phải, khoảng 1-2 cốc mỗi ngày. Hãy cẩn thận nếu từng bị dị ứng hoặc mẫn cảm với gừng, chanh hoặc mật ong.