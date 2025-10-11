Uống cà phê có giúp bảo vệ gan khỏi nguy cơ ung thư không?

Cà phê ngày càng được chứng minh có nhiều lợi ích sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Nghiên cứu cho thấy uống cà phê mỗi ngày có thể hỗ trợ bảo vệ gan và các con đường dẫn đến tình trạng viêm, xơ gan và ung thư. 1. Uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan

Gan đóng vai trò là trung tâm chỉ huy chuyển hóa của cơ thể, chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các chức năng quan trọng bao gồm xử lý chất dinh dưỡng, lọc độc tố và tổng hợp các protein thiết yếu.

Mặc dù phải đảm nhận khối lượng công việc nặng nề nhưng với sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng do virus, tình trạng uống rượu bia và rối loạn chuyển hóa khiến gan dễ bị tổn thương và mắc các bệnh như xơ gan, ung thư gan.

Gan bị tổn thương dẫn đến ung thư.

Trong một bài đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Dược lý sinh hóa (Sciencedirect), các nhà nghiên cứu đã đối chiếu và tổng hợp nhiều tài liệu khoa học về dữ liệu dịch tễ học, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ lợi ích bảo vệ gan của cà phê.

Trong đó trình bày chi tiết cách các hợp chất hoạt tính sinh học của cà phê, đặc biệt là caffeine, polyphenol và diterpene, phát huy tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống xơ hóa, điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột và điều hòa biểu sinh, do đó làm chậm quá trình tiến triển của tổn thương gan và giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Kết quả cho thấy, uống cà phê thường xuyên giúp giảm nồng độ các men gan quan trọng (ALT, AST, GGT) - những dấu hiệu đã được xác định của tổn thương tế bào gan - ở bệnh nhân viêm gan siêu vi, bệnh liên quan đến rượu và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Bài đánh giá này xác nhận rằng việc tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan trong tất cả các nghiên cứu. Tuy nhiên cần có thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng để xác nhận những phát hiện này.

2. Khả năng chống ung thư của cà phê

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), cà phê là một thức uống phức hợp chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Một số hợp chất đã được nghiên cứu bao gồm:

Acid chlorogenic: Chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm.

Acid quinic: Một hóa chất thực vật góp phần tạo nên vị chua của cà phê. Nó là tiền chất để tạo ra acid chlorogenic.

Kahweol và cafestol: Hai hợp chất có thể có đặc tính chống viêm và chống ung thư.

N-methylpyridinium: Một hợp chất được tạo ra trong quá trình rang hạt cà phê. Nó có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa.

Những hợp chất này có thể giúp giảm tổn thương DNA, chống viêm và có khả năng thúc đẩy quá trình tự hủy của các tế bào bị tổn thương. Tất cả những điều này giúp giảm nguy cơ ung thư.

Cà phê thường và cà phê không chứa caffeine cũng có thể làm giảm tình trạng kháng insulin. Nồng độ insulin cao là một yếu tố nguy cơ phổ biến gây ra một số bệnh ung thư phổ biến.

Cà phê chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp chống viêm và giảm nguy cơ ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy, uống cà phê thường xuyên hoặc cà phê không chứa caffeine có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư gan và nội mạc tử cung. Cà phê cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, miệng và đại tràng.

Nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ ở những người uống từ hai đến bốn tách cà phê mỗi ngày. Chúng ta nên chuyển sang cà phê không chứa caffeine sau ba hoặc bốn tách cà phê vì quá nhiều caffeine (hơn 400 mg/ngày) có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn. Một tách cà phê chứa khoảng 90-110 mg caffeine.

Lưu ý: Nhiều loại đồ uống cà phê có chứa đường, siro hương vị, kem hoặc sốt caramel đặc biệt. Tất cả những chất phụ gia này đều làm tăng calo, đường và/hoặc chất béo. AICR khuyến nghị nên hạn chế đồ uống có đường vì đây là nguyên nhân gây tăng cân, thừa cân và béo phì. Lượng mỡ thừa trong cơ thể có liên quan đến ít nhất 10 loại ung thư khác nhau.

Nguồn suckhoedoisong.vn