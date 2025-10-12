Nâng cao năng lực y tế cơ sở

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân" (Nghị quyết 72). Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Điều này thể hiện tầm nhìn toàn diện, chuyển đổi trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng. Mục tiêu chính là để người dân không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, thông qua các chính sách toàn diện và đột phá.

Thăm khám sức khỏe cho người dân tại TYT xã Thu Cúc

Nghị quyết 72 có những nội dung mang tính đột phá, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, cụ thể như: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%; đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe...

Trong những năm qua, với sự vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác xây dựng, củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở đã thu được những kết quả quan trọng. Từ đó từng bước khẳng định uy tín và gây dựng niềm tin đối với người dân trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, xứng đáng với vị trí là tuyến đầu, là “người gác cổng” của hệ thống y tế.

Tiêm chủng cho trẻ em tại TYT Tinh Nhuệ, xã Yên Sơn

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đang duy trì 494 trạm y tế (TYT) xã, phường, trong đó: Khu vực Phú Thọ (cũ) có 207 TYT/66 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc (cũ) có 136 TYT/36 xã, phường; khu vực Hòa Bình có 151 TYT/46 xã, phường. Tổng số chỉ tiêu biên chế các TYT được giao là 3.907 người; tổng số viên chức TYT hiện có là 3.395 người. Hiện, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về phòng bệnh, khám chữa bệnh, dân số... vẫn đang được đảm bảo duy trì ổn định tại 494 TYT của 148 xã, phường mới. Các TYT tuyến xã đang duy trì tốt tiêu chí quốc gia về y tế, làm tốt công tác y tế dự phòng như: Tiêm chủng mở rộng; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; các bệnh lây nhiễm gây dịch; y tế học đường; phòng chống một số bệnh mãn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường... Công tác khám chữa bệnh tại các TYT xã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Hàng năm, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các TYT được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một số TYT xã vùng núi, vùng xa, vùng khó khăn đã được cung cấp nhiều trang thiết bị như máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy điện tim... Thời gian tới, dự kiến, tỉnh sẽ sắp xếp lại còn 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường quản lý. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, gấp rút nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến cơ sở, phục vụ người dân thuận lợi hơn.

Để thực hiện được những mục tiêu cơ bản, đối với tuyến y tế cơ sở, Nghị quyết 72 nêu rõ cần tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TYT; củng cố, nâng cao năng lực đồng bộ cho trạm y tế cấp xã về nhân lực, bảo đảm cơ cấu, đủ số lượng bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ; duy trì đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số theo chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm cơ sở vật chất, thuốc, thiết bị y tế cơ bản, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,... Giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết 72 cũng nhấn mạnh việc phát triển y tế cơ sở bằng cách nâng cao đãi ngộ cho đội ngũ y bác sĩ tại tuyến cơ sở (phụ cấp ưu đãi nghề sẽ được nâng lên tối thiểu 70% đối với người làm việc tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng và lên tới 100% nếu làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo hoặc trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu... ). Các cơ sở y tế tuyến xã cũng sẽ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc men cơ bản; cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo đảm điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo niềm tin nơi người dân.

TYT Thục Luyện, xã Thanh Sơn được trang bị một số thiết bị y tế cơ bản phục vụ việc khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân

TS.BS. Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa được ban hành đã đặt ra nhiều mục tiêu lớn, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Các mục tiêu đặt ra rất thiết thực với đời sống hằng ngày của người dân, không chỉ là cam kết chính sách, mà còn đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của người dân về một hệ thống y tế công bằng, gần gũi, giảm gánh nặng chi phí và mang lại sự an tâm khi đau ốm. Nghị quyết 72 đã mở ra hướng đi đúng, toàn diện và nhân văn. Để khát vọng ấy thành hiện thực, không chỉ cần ý chí chính trị mà còn đòi hỏi từng cấp, từng ngành biến chủ trương thành việc làm cụ thể: củng cố y tế cơ sở, đầu tư đúng trọng tâm cho dự phòng, tạo cơ chế bổ sung và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngọc Tuấn