Đổi mới công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần

Những năm gần đây, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ, phường Âu Cơ từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trong tỉnh và một số khu vực lân cận. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng bệnh viện, làm hài lòng người bệnh” được Bệnh viện xác định là phương châm hành động xuyên suốt, mục tiêu cốt lõi gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn và công tác quản trị, điều hành.

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tận tình, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị điều trị cho nhóm bệnh đặc thù, đa phần người bệnh mắc các chứng rối loạn tâm thần, động kinh, thiểu năng, mất kiểm soát hành vi... Trong đó, phần lớn người bệnh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống tại vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ không chỉ đối diện với áp lực chuyên môn cao mà còn đặt ra yêu cầu đặc biệt về y đức, kỹ năng giao tiếp và sự kiên trì trong điều trị. Chính từ thực tiễn đó, việc đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện phong cách phục vụ đã trở thành bước đi chiến lược và toàn diện.

Trên tinh thần đó, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực: Kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị hiện đại; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhất là trong lĩnh vực thần kinh, cận lâm sàng, phục hồi chức năng. Đồng thời, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, xanh – sạch – đẹp – an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để người bệnh được điều trị, chăm sóc toàn diện.

Việc ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại như CT-Scanner, CR, siêu âm Doppler sọ não, kích thích từ xuyên sọ, phục hồi chức năng tâm thần nhi, liệu pháp tâm lý, vật lý trị liệu... góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, giảm tỷ lệ tái phát, hạn chế biến chứng và các hành vi nguy hại. Cùng với đó, các quy trình khám chữa bệnh được chuẩn hóa, phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng và cận lâm sàng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Bộ Y tế và BHXH.

Bác sĩ CKII Lê Tiến Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định sự hài lòng của người bệnh không chỉ ở hiệu quả điều trị, mà còn thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói, thái độ ứng xử của cán bộ y tế. Vì thế, Bệnh viện luôn coi trọng việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần phục vụ, xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, thân thiện và chuyên nghiệp”.

Trên thực tế, những đổi mới về tinh thần, thái độ phục vụ mang lại hiệu quả rõ nét. Các khoa, phòng chủ động cải tiến quy trình tiếp nhận, giảm thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nhằm tạo thuận tiện cho người bệnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, không gây phiền hà, sách nhiễu, luôn coi người bệnh là trung tâm phục vụ. Mối quan hệ giữa Bệnh viện và người bệnh được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau.

Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật cũng được chú trọng. Năm 2024, Bệnh viện đã nghiệm thu 17 đề tài cấp cơ sở có tính ứng dụng cao, trực tiếp hỗ trợ hiệu quả điều trị. Công tác chỉ đạo tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, lồng ghép với chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn tâm thần, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, đảm bảo người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, toàn diện.

Bệnh viện còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện: Vận động cán bộ, viên chức và các nhà hảo tâm quyên góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm; hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo; phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ đã đạt được những bước tiến quan trọng. Riêng 9 tháng năm 2025, các chỉ số chuyên môn đều tích cực. Số người khám bệnh trên 25.000 lượt; số bệnh nhân điều trị ổn định 3.295 người, đạt 109,8%; tỷ lệ tái phát giảm 0,08%, hành vi gây hại giảm 0,88%, hành vi gây rối giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh chất lượng điều trị ngày càng nâng cao.

Song song với chuyên môn, công tác quản lý thuốc hướng tâm thần, vệ sinh môi trường bệnh viện, xử lý rác thải y tế được thực hiện nghiêm túc. Quy chế dân chủ được thực thi hiệu quả. Không có cán bộ, viên chức vi phạm đạo đức, lối sống. Các phong trào văn hóa, thể thao được duy trì sôi nổi, tạo động lực thi đua, gắn kết tập thể, nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới đã tạo chuyển biến toàn diện tại Bệnh viện. Từ lãnh đạo đến y, bác sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, xây dựng tác phong chuyên nghiệp, tận tâm. Kết quả không chỉ thể hiện trong điều trị mà còn là sự tin tưởng, hài lòng từ người bệnh và gia đình họ.

Trong lĩnh vực tâm thần đặc thù, đây là thành công lớn nhất khi người bệnh yếu thế được chăm sóc chu đáo, tận tâm. Với định hướng đúng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Bệnh viện ngày càng khẳng định vị thế, hướng tới xây dựng cơ sở y tế vững mạnh, nhân văn và hiện đại, vì mục tiêu cao nhất: Làm hài lòng người bệnh.

Anh Thơ