Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình:

Phẫu thuật nội soi tai giữa, tạo hình xương con bằng xương tự thân - Phục hồi thính lực cho người bệnh

Vừa qua, các bác sĩ Khoa tai mũi họng - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi tái tạo tai giữa có tạo hình xương con cho bệnh nhân nữ 34 tuổi, quê tại huyện Vân Hồ (Sơn La). Đây là ca bệnh khó, tổn thương phức tạp, thường chỉ được thực hiện tại các trung tâm chuyên sâu tuyến Trung ương. Thành công này khẳng định bước tiến đáng ghi nhận trong năng lực triển khai kỹ thuật cao tại bệnh viện tuyến cơ bản.

ThS.BS. Lê Công Hải siêu âm, kiểm tra trước khi cho bệnh nhân xuất viện

Bệnh nhân nhập viện với tình trạng đau đầu, đau tai trái, chảy mủ kéo dài và nghe kém hơn 5 năm. Đặc biệt, tai phải đã điếc từ nhỏ nên tai trái là “cửa sổ duy nhất” để chị giao tiếp và hòa nhập với thế giới. Tại thời điểm nhập viện khám bệnh nhân có thủng rộng màng nhĩ trái, Cholesteatoma ăn mòn tường thượng nhĩ và chỏm xương búa, gián đoạn chuỗi xương con.

Hình ảnh chụp CT tai - xương chũm cho thấy tổn thương lan rộng. Nếu không can thiệp kịp thời, cholesteatoma có thể tiếp tục phá hủy xương, gây biến chứng nguy hiểm như tổn thương màng não, xoang tĩnh mạch bên và dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn.

Sau hội chẩn, kíp mổ xác định mục tiêu kép: loại bỏ hoàn toàn khối cholesteatoma và phục hồi đường dẫn truyền âm thanh. Thông thường, chuỗi xương con được tái tạo bằng vật liệu Titanium hoặc gốm sinh học. Tuy nhiên, do bệnh nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ê-kíp đã lựa chọn giải pháp: tái tạo trụ dẫn truyền âm thanh bằng chính phần xương đe tự thân còn lại của bệnh nhân. Giải pháp này đòi hỏi thao tác cực kỳ tinh vi, đo đạc chuẩn xác trong phẫu trường nội soi hẹp, nhưng có ưu điểm sinh học tốt và chi phí thấp.

Ca mổ được tiến hành hoàn toàn bằng nội soi qua ống tai: bóc tách và lấy bỏ khối cholesteatoma, tạo hình trụ dẫn bằng xương tự thân và vá màng nhĩ bằng màng sụn bình tai. So với mổ kính hiển vi truyền thống, nội soi tai giữa cho phép quan sát góc chết tốt hơn, ít xâm lấn, thẩm mỹ cao và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hết đau tai, không đau đầu, tai khô, không còn chảy mủ, giảm ù tai và nghe cải thiện. Tái khám sau 2 tháng ghi nhận màng nhĩ liền tốt, đúng vị trí, không co kéo. Thính lực đồ sau mổ cho thấy ngưỡng nghe tai trái cải thiện so với trước mổ, giúp người bệnh tự tin hơn trong sinh hoạt và giao tiếp.

Việc triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tai giữa và tái tạo chuỗi xương con bằng xương tự thân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến xa. Điều này giúp giảm chi phí điều trị, giảm thời gian di chuyển, tăng cơ hội bảo tồn thính lực cho người dân vùng cao. Đây là sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ bệnh viện trong việc nâng cao chuyên môn, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho chuyên ngành Tai Mũi Họng tại địa phương.

ThS.BS. Lê Công Hải

Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình