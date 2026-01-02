Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Trái bầu nhiều nước giúp thận thanh lọc, trong khi táo giàu chất xơ hòa tan, hỗ trợ liên kết chất thải trong hệ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho cơ quan này.

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Thận hoạt động liên tục suốt cả ngày, và khi gặp vấn đề, độc tố sẽ tích tụ lâu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Một số thực phẩm hàng ngày có thể hỗ trợ chức năng thận tự nhiên.

Trái bầu giàu nước và kali, giúp thận lọc chất thải mà không gây áp lực. Ăn bầu còn hỗ trợ dòng chảy nước tiểu đều đặn, giảm tích tụ độc tố. Bạn có thể nấu chín hoặc xay lấy nước uống để thanh lọc cơ thể.

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Ăn tỏi không tác động trực tiếp lên thận nhưng lại bảo vệ thận thông qua việc giảm viêm và kiểm soát huyết áp cao - một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Đồng thời, tỏi tạo hương vị đậm đà, giảm lượng muối trong bữa ăn, từ đó giảm áp lực lên bộ lọc thận.

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Táo hỗ trợ thận nhờ cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan trong táo liên kết chất thải và loại bỏ chúng qua phân, giảm gánh nặng độc tố cho thận. Táo còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, bảo vệ các mạch máu nhỏ ở thận khỏi tổn thương lâu dài. Ăn táo cả vỏ để tận dụng tối đa dưỡng chất.

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Súp lơ trắng giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa không gây quá tải cho thận. Nó cũng hỗ trợ giải độc gan, gián tiếp giúp thận bằng cách giảm lượng độc tố. Súp lơ trắng hấp hoặc xào nhẹ với dầu ôliu tốt hơn so với chiên giòn.

5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Hạt rau mùi có thể tăng sản xuất nước tiểu, thúc đẩy thải natri dư thừa, từ đó giảm giữ nước và giảm gánh nặng cho thận. Ngâm hạt rau mùi qua đêm và uống nước vào buổi sáng là cách thanh lọc nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Nguồn vnexpress.net


Nguồn vnexpress.net

 Từ khóa: Độc tố Hỗ trợ Thực phẩm Chất thải Chất xơ Cải thiện hệ tiêu hóa Chất chống oxy hóa Thanh lọc cơ thể Áp lực Kiểm soát
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dấu ấn bứt phá của ngành Y tế Phú Thọ

Dấu ấn bứt phá của ngành Y tế Phú Thọ
2026-01-01 08:55:00

baophutho.vn Từ thời điểm sáp nhập tỉnh ngày 1/7/2025, ngành Y tế Phú Thọ đã vận hành một hệ thống mới với quy mô lớn chưa từng có, trải rộng trên 3 khu vực...

3 lý do khiến thận dễ suy kiệt vào mùa lạnh

3 lý do khiến thận dễ suy kiệt vào mùa lạnh
2025-12-30 15:41:00

Sự kết hợp giữa cơ chế co mạch do nhiệt độ thấp, tình trạng mất nước và hệ miễn dịch suy yếu trong mùa đông tạo ra áp lực, dễ khiến thận rơi vào trạng thái suy kiệt.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long