5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Trái bầu nhiều nước giúp thận thanh lọc, trong khi táo giàu chất xơ hòa tan, hỗ trợ liên kết chất thải trong hệ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho cơ quan này.

Thận hoạt động liên tục suốt cả ngày, và khi gặp vấn đề, độc tố sẽ tích tụ lâu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Một số thực phẩm hàng ngày có thể hỗ trợ chức năng thận tự nhiên.

Trái bầu giàu nước và kali, giúp thận lọc chất thải mà không gây áp lực. Ăn bầu còn hỗ trợ dòng chảy nước tiểu đều đặn, giảm tích tụ độc tố. Bạn có thể nấu chín hoặc xay lấy nước uống để thanh lọc cơ thể.

Ăn tỏi không tác động trực tiếp lên thận nhưng lại bảo vệ thận thông qua việc giảm viêm và kiểm soát huyết áp cao - một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Đồng thời, tỏi tạo hương vị đậm đà, giảm lượng muối trong bữa ăn, từ đó giảm áp lực lên bộ lọc thận.

Táo hỗ trợ thận nhờ cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan trong táo liên kết chất thải và loại bỏ chúng qua phân, giảm gánh nặng độc tố cho thận. Táo còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, bảo vệ các mạch máu nhỏ ở thận khỏi tổn thương lâu dài. Ăn táo cả vỏ để tận dụng tối đa dưỡng chất.

Súp lơ trắng giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa không gây quá tải cho thận. Nó cũng hỗ trợ giải độc gan, gián tiếp giúp thận bằng cách giảm lượng độc tố. Súp lơ trắng hấp hoặc xào nhẹ với dầu ôliu tốt hơn so với chiên giòn.

Hạt rau mùi có thể tăng sản xuất nước tiểu, thúc đẩy thải natri dư thừa, từ đó giảm giữ nước và giảm gánh nặng cho thận. Ngâm hạt rau mùi qua đêm và uống nước vào buổi sáng là cách thanh lọc nhẹ nhàng mà không gây áp lực lên thận.

Nguồn vnexpress.net