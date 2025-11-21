Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập bệnh viện. Dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành cùng gần 800 cán bộ y tế từ các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh trên cả nước và các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước trưởng thành để trở thành Bệnh viện hạng I, với quy mô 1.500 giường bệnh và trên 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện đã làm chủ phần lớn các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến Trung ương, là cơ sở y tế tuyến cuối quan trọng của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Để có được những thành tựu này, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ bệnh viện qua các thời kỳ, còn có sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Y tế, của tỉnh, các bệnh viện tuyến Trung ương; đặc biệt là sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và định hướng phát triển chuyên môn. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Các báo cáo tại hội nghị khoa học cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học y học nói chung và y học Việt Nam nói riêng, trong đó đặc biệt là tư duy điều trị dựa trên bằng chứng; ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị; xu hướng cá thể hoá và tiếp cận đa mô thức; tăng cường khả năng hồi phục, giảm xâm lấn, năng cao chất lượng sống... Đây là nguồn tài liệu quý báu giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành Y tế Phú Thọ nói chung tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyên môn, cập nhật các phác đồ điều trị tiên tiến.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh; xây dựng môi trường bệnh viện hiện đại, văn minh, chuyên nghiệp. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác đào tạo với các bệnh viện tuyến Trung ương, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và kỹ thuật cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, coi khoa học - công nghệ là động lực phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong quản lý và điều trị; triển khai đồng bộ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu thành “Bệnh viện không giấy tờ" trong năm 2026. Tranh thủ sự hỗ trợ của các bệnh viện, trường tuyến Trung ương, chuyên gia đầu ngành trong đào tạo, hội chẩn và định hướng phát triển các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành nhiều hơn nữa của các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành để ngành Y tế Phú Thọ nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng ngày càng hoàn thiện, phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân và xứng đáng là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Trung du - miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam trình bày chuyên đề “Có gì mới trong điều trị đột quỵ tối cấp tính”.

Hội nghị khoa học quy tụ hơn 60 báo cáo khoa học thuộc 6 nhóm chuyên đề lớn, gồm: Ung bướu - điện quang can thiệp; Đột quỵ - Hồi sức cấp cứu; Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực; Tim mạch - Nội tiết - chuyển hóa; Phẫu thuật tiêu hóa - Gan mật; Ngoại thần kinh - Tiết niệu. Các báo cáo có giá trị cao về mặt khoa học và thực tiễn, phản ánh bước tiến mới trong nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng. Nhiều báo cáo tập trung vào các chủ đề có tính cấp thiết của y học hiện đại, mang đến góc nhìn cập nhật và định hướng quan trọng cho đội ngũ thầy thuốc tại tỉnh. Đặc biệt, đối với lĩnh vực ung bướu, các báo cáo làm nổi bật xu hướng điều trị cá thể hoá, ứng dụng thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và các kỹ thuật can thiệp hiện đại. Những cập nhật này góp phần mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh ung thư thường gặp tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trình bày chuyên đề: Phẫu thuật ít xâm lấn điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em - Kinh nghiệm và kết quả thực hiện tại Bệnh viện tim Hà Nội.

Đối với chuyên ngành đột quỵ và hồi sức cấp cứu, nhiều tham luận đã tập trung phân tích các phương pháp xử trí đột quỵ tối cấp theo phác đồ mới, kỹ thuật lọc máu tiên tiến, chăm sóc người bệnh nặng trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch - hô hấp ngày càng phức tạp. Đây là những kiến thức quan trọng trong giảm tỷ lệ tử vong và di chứng.

Đối với lĩnh vực tim mạch, các báo cáo cập nhật bước tiến mới trong can thiệp tim mạch, điều trị rối loạn nhịp, tạo nhịp sinh lý và tiếp cận toàn diện các bệnh lý tim mạch không lây nhiễm, vốn là nhóm bệnh gây gánh nặng lớn cho xã hội.

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Chuyên ngành nội tiết - chuyển hoá, các báo cáo cập nhật xu hướng quản lý bệnh đái tháo đường hiện đại, phối hợp các liệu pháp mới, dự phòng biến chứng thận và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Bên cạnh đó, trong các chuyên đề ngoại khoa như phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật tiêu hoá - gan mật, ngoại thần kinh - tiết niệu, các báo cáo trình bày nhiều kỹ thuật mổ ít xâm lấn, các ứng dụng nội soi nâng cao, kỹ thuật tạo hình, tái tạo và can thiệp hiện đại phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Mai Anh