Tăng cường kiểm soát thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú

Đảm bảo những bữa ăn sạch, an toàn cho trẻ là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chăm sóc, giáo dục mầm non tại xã Hiền Lương. Với số lượng lớn trẻ mầm non ăn bán trú hằng ngày, việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn tại các trường học không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ, mà còn tạo niềm tin cho phụ huynh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Chuế Lưu kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hằng ngày tại khu vực bếp ăn.

Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Xuân Áng có 8 lớp với 198 học sinh. Mỗi ngày, trường cung cấp suất ăn bán trú cho 100% học sinh. Với mức thu 22.000 đồng/ngày, lớp nhà trẻ sẽ được ăn 3 bữa, lớp mầm non ăn 2 bữa. Chúng tôi có mặt tại khu vực chế biến thức ăn của trường khi các cô nuôi đang sơ chế thực phẩm. Khuôn viên bếp nấu tuy nhỏ, nhưng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Bữa trưa gồm canh rau muống thái nhỏ và giò xào. Bữa xế, trẻ được ăn mỳ gạo nấu thịt lợn xay. Cô giáo Lê Thị Hồng Gấm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tất cả nguồn thực phẩm này đều được nhà trường nhập về bếp từ Hợp tác xã sản xuất chế biến nông - thủy sản và thương mại dịch vụ Thiều Quang Hưng ở khu 1, xã Văn Lang vào 8 giờ sáng. Quá trình giao, nhận thực phẩm đều có sự kiểm soát chặt chẽ, có đầy đủ hóa đơn giao nhận giữa đơn vị giao thực phẩm, đại diện Ban Giám hiệu và nhà bếp. Kiểm tra bằng cảm quan với rau xanh, thịt đảm bảo tươi, giò thơm còn nóng tay, bộ phận nhà bếp bắt đầu chế biến phục vụ bữa ăn cho trẻ”. Được biết, nguồn nước nhà trường sử dụng để đun nấu hàng ngày là nước dẫn từ khe núi về.

Mặc dù Trường Mầm non Chuế Lưu có quy mô nhỏ chỉ với 93 học sinh, 100% đăng ký bán trú, nhưng nhà trường xác định vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) có vai trò quan trọng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô giáo Hoàng Thị Biên Thùy - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường nằm ở vùng nông thôn, điều kiện còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ chế biến theo nguyên tắc một chiều, có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh. Các đồ dùng trang thiết bị đảm bảo yêu cầu theo từng khâu chế biến, được cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi sử dụng. Hằng năm, 2 cô chăm nuôi đều được cử tham gia tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nguồn thực phẩm đầu vào hàng ngày có sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám hiệu. Nhờ đó, các bữa ăn của các cháu đều đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng”.

Xã Hiền Lương hiện có 6 trường mầm non với 39 nhóm lớp và 766 học sinh. 100% trường học mầm non duy trì bếp ăn bán trú phục vụ trẻ nhỏ. Trong điều kiện địa bàn rộng, sau sáp nhập gồm 32 khu dân cư và hơn 22.000 nhân khẩu, công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là giám sát bếp ăn bán trú được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đa số các trường đã có bếp ăn đảm bảo tối thiểu các điều kiện về vệ sinh, nguồn nước, khu sơ chế - chế biến - chia suất bảo quản theo yêu cầu. UBND xã thường xuyên chỉ đạo các trường rà soát, kiểm tra hệ thống nước sạch, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa trẻ nhỏ dễ mắc bệnh truyền nhiễm.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết: “Để bảo đảm ATVSTP tại các bếp ăn bán trú, xã yêu cầu tất cả trường học chỉ ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng đã được kiểm chứng về năng lực, hồ sơ pháp lý và cam kết nguồn gốc. Hằng tháng, chúng tôi phối hợp với Trạm Y tế xã kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý nếu phát hiện đơn vị nào nhập thực phẩm không đảm bảo. Thời gian tới, xã sẽ chỉ đạo các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình theo dõi các khâu giao, nhận, chế biến thực phẩm”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và nhà trường, công tác đảm bảo ATVSTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hiền Lương đang ngày càng đi vào nền nếp. Những suất ăn an toàn, đủ dinh dưỡng mỗi ngày chính là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ tại địa phương sau sáp nhập.

Hồng Nhung