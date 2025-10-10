Hạt óc chó: thực phẩm giúp hỗ trợ não khỏe – tim mạnh – tiêu hóa tốt

Trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động, dinh dưỡng từ tự nhiên ngày càng được ưa chuộng. Trong đó, hạt óc chó đang được lựa chọn bổ sung nhiều bởi hương vị bùi béo dễ ăn và giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho não bộ, tim mạch và hệ tiêu hóa.

Hạt óc chó - "kho dinh dưỡng" từ tự nhiên

Hạt óc chó là một trong số ít loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu acid béo Omega-3 dạng ALA (Alpha-linolenic acid). Đây là tiền chất quan trọng giúp cơ thể tổng hợp DHA và EPA - hai dưỡng chất cấu thành màng tế bào thần kinh.

Ngoài ra, loại hạt này còn chứa Polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ và hàm lượng chất xơ dồi dào. Góp phần tạo nên nền tảng vững chắc, hỗ trợ nhiều chức năng sống cho cơ thể.

Hạt óc chó mang lại nhiều lợi ích với cơ thể

Hạt óc chó có nhiều tác động tích cực đến cơ thể

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hạt óc chó đặc biệt tốt cho sức khỏe con người như sau:

Giúp não bộ minh mẫn, trí nhớ bền lâu

ALA trong óc chó đã được nghiên cứu và chứng minh có thể chuyển hóa một phần thành DHA và EPA. Các chất này giúp cải thiện dẫn truyền thần kinh, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do và nâng cao khả năng ghi nhớ, tập trung.

Đây cũng chính là lý do khiến hạt óc chó được khuyến khích bổ sung cho trẻ em đang độ tuổi học tập, người lao động trí óc hoặc người cao tuổi có nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Não bộ minh mẫn hơn với các hoạt chất từ hạt óc chó

Bảo vệ hệ tim mạch

Không chỉ có lợi cho não bộ, Omega-3 thực vật trong óc chó còn giúp cân bằng mỡ máu, giảm Cholesterol xấu (LDL) và tăng Cholesterol tốt (HDL). Qua đó, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Polyphenol và các chất chống oxy hóa khác cũng giúp giảm viêm, bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương trong quá trình oxy hóa. Nhờ vậy, giúp trái tim hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hạt óc chó cung cấp lượng chất xơ đáng kể sẽ giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện quá trình tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Nhiều người có chế độ ăn ít rau xanh, thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa rất nên bổ sung thêm loại hạt này.

Cách sử dụng hạt óc chó trong bữa ăn hàng ngày

Một trong những ưu điểm của hạt óc chó là tính linh hoạt trong chế biến. Có rất nhiều cách sử dụng khác nhau, phù hợp mọi đối tượng:

• Ăn trực tiếp giống như một loại snack lành mạnh.

• Xay nhuyễn làm sữa hạt, vừa giàu dinh dưỡng lại dễ hấp thu.

• Thêm vào món salad, cháo, sữa chua để tăng vị béo ngậy và giá trị dinh dưỡng.

• Làm nguyên liệu cho món tráng miệng hoặc bánh nướng cũng rất hợp khẩu vị nhiều người.

Lưu ý: Vì có hàm lượng dinh dưỡng cao, nên mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ một liều lượng vừa phải (khoảng từ 20 - 30g mỗi ngày). Dùng lượng hợp lý sẽ giúp tối ưu lợi ích cho sức khỏe.

Góc nhìn chuyên gia: Hạt óc chó giàu giá trị dinh dưỡng

Nhiều tổng quan khoa học chỉ ra óc chó là nguồn thực vật hiếm hoi cung cấp được đồng thời ba nhóm hoạt chất quan trọng cho sức khỏe con người: Omega-3 dạng ALA, Polyphenol và các chất chống oxy hóa tự nhiên, chất xơ hòa tan. Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, đây chính là lý do khiến hạt óc chó là một trong những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng hiện nay..

Hạt óc chó không chỉ là món ăn ngon mà còn là kho báu dinh dưỡng tự nhiên, giúp hõ trợ nuôi dưỡng trí não, bảo vệ trái tim và cải thiện tiêu hóa. Kết hợp với lối sống lành mạnh và chế độ ăn cân đối, việc bổ sung óc chó mỗi ngày sẽ là đầu tư thông minh cho sức khỏe toàn diện.

Trong gần 30 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt, là thành viên Hiệp hội Thực phẩm từ thực vật thế giới (Plant Based Foods Association), Vinasoy đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng thực vật với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng thuần khiết, cân bằng và bền vững từ tự nhiên đến từng gia đình. Đặc biệt, thương hiệu luôn nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, bằng cách đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa giá trị của thực vật.

Không chỉ là món ăn ngon, hạt óc chó thực sự là “kho báu” dinh dưỡng từ tự nhiên, góp phần hỗ trợ nuôi dưỡng trí não, bảo vệ tim mạch và tăng cường tiêu hóa. Trong hành trình nâng tầm dinh dưỡng cho người Việt, Vinasoy tiếp tục theo đuổi sứ mệnh khai thác tinh túy thực vật để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)