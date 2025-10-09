7 loại thực phẩm làm tăng nguy cơ sâu răng bạn nên biết để tránh

Sức khỏe răng miệng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Các thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện như kẹo và nước ngọt có gas chính là “kẻ thù” số 1 gây sâu răng, viêm nướu.

Sâu răng là do sự phối hợp của các yếu tố như: vi khuẩn, chất đường và thời gian, trong đó vi khuẩn luôn có sẵn ở trong miệng tạo thành vi khuẩn chí (hệ vi sinh vật thường trú), đặc trưng ở mỗi người. Còn chất đường có thể tồn tại khoảng 1 giờ ở miệng sau khi ăn các loại thức ăn chứa đường.

Do trên bề mặt răng có các mảng bám nên vi khuẩn gây bệnh sâu răng trú ẩn ở đây và có thể gây bệnh sâu răng.

Một số đồ ăn vặt và đồ uống thực sự có thể gây hại cho sức khoẻ răng miệng của bạn dẫn đến mòn men răng, sâu răng và bệnh nướu răng. Một số loại thực phẩm thậm chí còn cung cấp thức ăn cho vi khuẩn có hại gây ra mảng bám và sâu răng ngay từ đầu.

1. Kẹo và đồ ngọt dính

Kẹo dính như kẹo dẻo, caramel và kẹo bơ cứng là một trong những thực phẩm có hại nhất cho sức khỏe răng miệng. Chúng dễ dàng bám vào các rãnh răng và rất khó loại bỏ. Càng để lâu, chúng càng nuôi dưỡng nhiều vi khuẩn với lượng đường cao. Nếu vi khuẩn tích tụ, sâu răng sẽ bắt đầu hình thành.

Kẹo và đồ ngọt là thủ phạm hàng đầu gây sâu răng.

2. Nước ngọt có gas gây sâu răng

Lượng nước ngọt có gas tiêu thụ hàng ngày đã tăng vọt trong những năm qua. Việc sử dụng các loại đồ uống có tính acid này có thể làm tăng nguy cơ sâu răng và mòn răng. Khi răng bị mòn, bề mặt răng sẽ trở nên sần sùi. Vi khuẩn có hại trong miệng rất thích điều này và có xu hướng bám vào các bề mặt nhám dễ dàng hơn. Quá trình này cũng diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ. Nghiên cứu cho thấy chỉ sau 1 tuần uống soda thường xuyên, men răng sẽ yếu đi về mặt vật lý và không hồi phục được.

3. Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt và nước ép là một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều trái cây họ cam quýt có thể gây hại cho răng. Thành phần chính gây ra tổn thương này là acid citric. Loại acid này tiếp xúc trực tiếp với răng và gây mòn răng, dẫn đến sâu răng.

Bạn cũng có thể bị mòn răng do trào ngược acid. Đây là tình trạng acid dạ dày trào ngược lên miệng sau khi tiêu hóa, và tình trạng này thường trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm. Trái cây họ cam quýt cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược acid.

4. Rượu

Rượu ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng bằng cách gây khô miệng. Uống rượu dẫn đến mất nước và làm giảm tiết nước bọt. Nước bọt rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng vì đây là “tuyến phòng thủ” đầu tiên chống lại sâu răng.

Rượu cũng chuyển hóa thành đường trong miệng. Môi trường acid mà rượu tạo ra là nơi cư trú lý tưởng cho đường - khiến việc chống lại sâu răng và bệnh nướu răng trở nên khó khăn hơn.

5. Khoai tây chiên

Thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây chiên không tốt cho răng vì chúng nuôi dưỡng vi khuẩn gây sâu răng và làm dày mảng bám. Carbohydrate phân hủy thành đường, là nguồn thức ăn chính cho vi khuẩn và hình thành mảng bám. Sau khi vi khuẩn ăn xong, chúng có xu hướng bài tiết acid. Điều này dẫn đến việc mất khoáng men răng và dẫn đến nguy cơ sâu răng.

Khoai tây chiên chứa nhiều tinh bột dễ phân hủy thành đường gây sâu răng.

6. Trái cây sấy khô

Tên gọi của trái cây sấy khô có thể mang ý nghĩa trái cây nhưng bạn cũng có thể coi chúng như kẹo khô. Hầu hết trái cây sấy khô đều chứa hàm lượng đường cao và rất dính. Điều này khiến chúng bị mắc kẹt trong các rãnh nhỏ trên răng và dẫn đến hình thành sâu răng.

Nếu bạn ăn trái cây sấy khô, hãy chú ý đến những loại có chứa sorbitol như mận khô, mơ khô. Một số nghiên cứu cho thấy loại đường này có thể giúp giảm mảng bám trên răng và giảm nguy cơ sâu răng.

7. Bánh mì

Giống như khoai tây chiên, bánh mì rất giàu carbohydrate. Khi được tiêu hóa, bánh mì sẽ phân hủy thành dạng bột nhão dính, có đường và có thể mắc kẹt giữa các kẽ răng. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn gây sâu răng phát triển mạnh và dẫn đến sản xuất nhiều acid hơn. Môi trường acid này có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sâu răng.

Nguồn suckhoedoisong.vn